Mất ngủ, tiểu đêm, người đàn ông đi khám phát hiện tuyến tiền liệt nặng 258 gam

Phì đại tuyến tiền liệt khiến ông lão mất ngủ mỗi đêm

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ông L.M.H. (72 tuổi, Hưng Yên) có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt với các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài hơn 10 năm. Ban đầu, ông thường xuyên tiểu khó, buồn tiểu gấp nhưng tia nước tiểu yếu, phải rặn khi bắt đầu đi tiểu. Dòng tiểu nhiều lần bị ngắt quãng, kèm cảm giác tiểu không hết bãi khiến ông phải đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm.

Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, ông H. được điều trị nội khoa nhưng các triệu chứng không cải thiện. Thời gian gần đây, tình trạng ngày càng nặng, đặc biệt về đêm ông phải thức dậy đi tiểu 5-6 lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Do các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt, ông H. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám và điều trị.

Ảnh: BVCC

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi do mất ngủ kéo dài. Mỗi lần đi tiểu đều khó khăn nhưng không ghi nhận tiểu máu, sốt, rét run hay đau vùng hông lưng.

Qua đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS), bệnh nhân đạt 30/35 điểm, thuộc mức độ nặng. Các triệu chứng nổi bật gồm tiểu yếu, tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu gấp và tiểu đêm. Điểm chất lượng cuộc sống đạt 5/6, cho thấy các triệu chứng đường tiểu gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt tăng kích thước đáng kể, khoảng 80 × 72 × 82 mm, trọng lượng ước tính khoảng 258 gam. Đây là tình trạng phì đại tuyến tiền liệt với kích thước rất lớn, gây triệu chứng đường tiểu dưới mức độ nặng.

Phì đại tuyến tiền liệt 258 gam được bóc bằng laser

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng công nghệ laser Holmium (HoLEP).

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt sonde tiểu và theo dõi sát tại bệnh viện.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là quá sản lành tính tuyến tiền liệt, không phát hiện dấu hiệu ác tính.

Sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, sonde tiểu được rút. Ngay sau khi rút sonde, ông H. có thể tự đi tiểu, dòng tiểu tốt và không ghi nhận bí tiểu.

Đến ngày thứ 6, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tinh thần thoải mái, không đau, không sốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân tự đi tiểu tốt, tia tiểu khỏe, không còn tình trạng bí tiểu hay tiểu máu bất thường.

Từ một người nhiều năm phải sống chung với tình trạng tiểu khó và thức giấc 5-6 lần mỗi đêm, ông H. đã có thể tự đi tiểu tốt sau phẫu thuật.

Phì đại tuyến tiền liệt gây nhiều triệu chứng rối loạn tiểu tiện

Phì đại tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới lớn tuổi và có thể gây ra các triệu chứng đường tiểu dưới do tuyến tiền liệt tăng kích thước, chèn ép niệu đạo và cản trở dòng nước tiểu.

Các biểu hiện thường gặp gồm tiểu khó, phải rặn khi bắt đầu đi tiểu, tia nước tiểu yếu, dòng tiểu ngắt quãng, cảm giác tiểu không hết, tiểu nhiều lần, tiểu gấp và tiểu đêm. Mức độ triệu chứng có thể khác nhau ở từng người và không phải lúc nào cũng tương ứng hoàn toàn với kích thước tuyến tiền liệt.

Khi các triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng nặng, người bệnh có thể bị ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống. Một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng như bí tiểu cấp, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc ảnh hưởng đến chức năng đường tiết niệu trên.

Điều trị phì đại tuyến tiền liệt phụ thuộc vào mức độ triệu chứng, kích thước tuyến, tình trạng sức khỏe và đáp ứng với điều trị trước đó. Người bệnh có thể được theo dõi, điều chỉnh lối sống, sử dụng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa khi triệu chứng nặng, điều trị nội khoa không hiệu quả hoặc xuất hiện biến chứng.

Trường hợp ông H. là lời nhắc nam giới lớn tuổi không nên chủ quan với tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài. Khi xuất hiện tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc tiểu đêm ngày càng tăng, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.