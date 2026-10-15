Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27: Ngôi đầu khó đổi chủ

Trận cầu sớm nhất vòng 7 chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa Everton và Chelsea. Cả hai hiện có cùng 10 điểm, đứng lần lượt ở vị trí thứ 5 và 6 trên BXH. Đội bóng giành chiến thắng nhiều khả năng sẽ chen chân vào top 4.

Dưới tài cầm quân của HLV David Moyes, đội chủ sân Hill Dickinson hiện chưa nếm mùi chiến bại từ đầu mùa. Trải qua 8 trận, Everton thắng 4, hòa 4. Trong khi Chelsea thúc thủ cả 2 chuyến xa nhà vừa qua, đồng thời thua 6, hòa 1 và chỉ thắng 1 ở 8 lần gần nhất làm khách trước nửa xanh thành Liverpool.

Những thông số cho thấy thầy trò HLV Xabi Alonso không dễ hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Nếu trận derby "màu xanh lam" khép lại cùng tỷ số hòa, đó có lẽ sẽ mang đến tin vui dành cho cả Brentford và Liverpool.

Bởi ở trận đấu diễn ra ngay sau đó trên sân Gtech Community, cả hai sẽ quyết đấu cho mục tiêu top 4. Liverpool hiện đứng hạng 9 nhưng chỉ kém vị trí thứ 4 của Brentford vỏn vẹn 1 điểm.

Trong bối cảnh đang thể hiện bộ mặt thất thường và hàng công mất nhiều nhân sự quan trọng, khả năng giành chiến thắng của "The Kop" bị đặt dưới không ít ánh mắt nghi ngờ. Nhất là bên kia chiến tuyến, "Bầy Ong" vẫn sở hữu chuỗi thành tích bất bại (4 thắng, 4 hòa).

Cũng trong khung 21h tối thứ Bảy (17.10), Man City nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài mạch toàn thắng, qua đó vững vàng trên ngôi đầu. Đối thủ của thầy trò HLV Enzo Maresca chỉ là tân binh Ipswich Town.

Vừa nhận thất bại nặng nề 2-4 trước PSG ở chặng phân hạng Champions League, đội chủ sân Etihad chắc chắn rất cần chiến thắng để vực dậy tinh thần. Trong cả 3 lần chạm trán Ipswich Town gần đây, "The Citizens" đều thắng tối thiểu cách biệt 3 bàn.

Vào lúc 23h30, Newcastle (11, 8 điểm) và Aston Villa (16, 5 điểm) sẽ bước vào trận chiến khó đoán. Sau khởi đầu tương đối ấn tượng, đội chủ sân St James' Park đang có dấu hiệu chững lại với 2 thất bại ở 3 vòng đấu gần nhất (đều thua 1-4 trên sân Leeds và Coventry).

Dù đã tạo ra những tín hiệu lạc quan, tân HLV Matthias Jaissle vẫn cần xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn thay vì mong manh dễ vỡ như hiện tại. Càng đáng lo cho Newcastle khi Aston Villa đang có dấu hiệu hồi sinh, bao gồm chuỗi 4 chiến thắng trên sân khách gần đây (đều chọc thủng lưới các đội chủ nhà 3 bàn).

Tâm điểm tối Chủ Nhật (18.10) sẽ là hai màn so tài giữa Leeds vs Man United và Nottingham vs Arsenal. Bước vào trận derby "Hoa hồng" trên sân Elland Road, Man United đang phải chịu rất nhiều áp lực từ chuỗi kết quả nghèo nàn vừa qua.

Suốt 5 lần ra sân gần nhất, thầy trò HLV Michael Carrick đều không thắng (hòa 2, thua 3). Phía đối diện, Leeds lại đang sở hữu mạch 8 trận bất bại trên sân nhà (thắng 5, hòa 3). Mùa giải năm ngoái cũng chứng kiến thầy trò HLV Daniel Farke bất bại cả 2 lần đụng độ "Quỷ đỏ" (thắng 1, hòa 1).

Arsenal đã phản ứng rất tích cực sau thất bại bất ngờ 0-3 trước Brighton. "Pháo thủ" thành London lần lượt đánh bại Leeds (2-1) và Lille (3-0) để nhanh chóng tìm lại nụ cười chiến thắng.

Hành quân đến City Ground, nơi chủ nhà Nottingham vừa thất bại cả 2 vòng đấu gần nhất, cơ hội để tập thể dưới trướng Mikel Arteta đút túi 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi Man City hoàn toàn khả thi. Song nhà ĐKVĐ cũng không được phép chủ quan bởi trong cả 2 mùa giải gần đây viếng thăm "tổ ấm" của Forest, hàng công rất mạnh của "The Gunners" đều tịt ngòi.

Trận đấu muộn nhất vòng cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trên sân nhà, Tottenham đang rất khao khát tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Càng quan trọng hơn khi bên kia chiến tuyến là tân binh Coventry, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở khu vực cuối bảng.

Hiện tại, Spurs mới có 3 điểm, đứng áp chót. Về phần mình, nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trước Nottingham (1-0) và Newcastle (4-1), thầy trò Frank Lampard đã thoát khỏi vị trí đội sổ, vươn lên hạng 14 với 6 điểm.

Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27