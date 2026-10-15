Paris Saint Germain khẳng định vị thế độc tôn tại châu Âu

Hai đội đều mang đội hình mạnh nhất đến cuộc thư hùng tại sân Etihad. Trước khi trận đấu này diễn ra, cả PSG và MC đều đã có những chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn là Slovan Bratislava và Porto. Với đầy đủ những nhân tố trụ cột trong tay, mỗi bên đều mong muốn giành chiến thắng để nối dài mạch bất bại. Ở đấu trường quốc nội, MC lẫn PSG đều là những đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại Premier League và Ligue 1. Chính vì thế, cuộc so tài của họ đã hấp dẫn người hâm mộ ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

PSG đã trình diễn một thứ bóng đá siêu hạng (Ảnh: Getty Images)

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 13, khi Desire Doue dứt điểm tung lưới Donnarumma để đưa PSG vượt lên dẫn trước. Đội khách có thêm 2 bàn thắng của Dembele ở phút 15 và Vitinha vào phút 32 để kết thúc hiệp 1 với lợi thế 3 bàn.

Sang đến hiệp 2, đại diện nước Pháp một lần nữa có thêm cái tên được điền lên bảng điện tử khi Magnes Akliouche xoay người dứt điểm hạ gục Donnarumma để hoàn tất màn trình diễn của đại diện nước Pháp. Cú đúp của Haaland chỉ còn mang ý nghĩa làm nền cho đêm show của nhà đương kim vô địch. Chung cuộc, PSG thắng 4-2, qua đó giành trọn 3 điểm đem về Paris. Man City đã chơi tốt, tuy nhiên Paris Saint Germain chỉ đơn giản là làm tốt hơn thế, khi trình làng thứ bóng đá siêu hạng từ những mắt xích của tập thể đã giành 2 chiếc cúp Champions League liên tiếp.

Cú đúp của Haaland là chưa đủ để cản bước đại diện nước Pháp (Ảnh: Getty Images)

Chiến thắng này đưa Paris Saint Germain leo lên vị trí đầu bảng League Phase với 6 điểm tuyệt đối bằng Barcelona nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Còn với đội chủ nhà Man City, thất bại này tạm thời đẩy họ xuống khu vực các đội dự vòng knock-out tranh suất vào tứ kết. Một trận đấu thực sự mãn nhãn, khi 2 đội bóng với chất lượng đội hình thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu có dịp chạm trán, để lại những cảm xúc khó quên với người hâm mộ.