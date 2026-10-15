AFC báo tin xấu, tuyển Việt Nam hết sức lo lắng

Saudi Arabia cũng sẽ lần đầu tiên đăng cai Asian Cup môn bóng đá vào năm 2027. Đây được xem là phép thử quan trọng trước khi quốc gia này tổ chức World Cup 2034. Giải đấu với sự góp mặt của 24 đội tuyển dự kiến khởi tranh vào ngày 7/1/2027, diễn ra tại tám sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al-Khobar.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết tổ chức này “không vội đưa ra quyết định” về việc có hoãn giải đấu hay không. “Chúng tôi có thể chờ đến cuối tháng 11. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi những gì sẽ xảy ra”, ông trả lời các phóng viên tại Zurich, nơi Hội đồng FIFA đang nhóm họp.

“Nếu cần đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, giải đấu có thể được lùi lại một năm, sang năm 2028. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình và mọi công tác chuẩn bị vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Theo Reuters, Asian Cup 2027 có khả năng sẽ hoãn dù AFC vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ảnh: ASEAN United FC

Asian Cup 2023 từng bị lùi lịch từ tháng 6/2023 sang tháng 7/2024, sau khi Trung Quốc rút quyền đăng cai do các hạn chế liên quan đến COVID-19. Qatar sau đó tiếp nhận quyền tổ chức và đưa giải đấu sang thi đấu vào mùa đông.

Saudi Arabia cũng là nước đăng cai chuỗi giải đấu thể thao điện tử do FIFA tổ chức, tại thành phố Jeddah từ ngày 16 đến 25/10. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) cho biết sẽ không tham dự giải đấu này sau khi tiến hành đánh giá toàn diện tình hình hiện tại tại nước chủ nhà, cùng những thông tin hiện có liên quan đến vấn đề an toàn và an ninh.

Đây chắc chắn là thông tin ảnh hưởng lớn đến tuyển Việt Nam, bởi trường hợp AFC hoãn Asian Cup 2027 thì các hoạch dự tính của VFF phải thay đổi. Sân chơi quốc nội cũng phải sắp xếp lại lịch thi đấu cho phù hợp.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do LĐBĐVN tổ chức, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời. VFF muốn tạo thêm điều kiện để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới và hoàn thiện đội hình, hướng tới mục tiêu VCK Asian Cup 2027.

Tại VCK Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán UAE, Hàn Quốc và Yemen ở bảng E. Đây được xem là một trong những bảng đấu khó nhất, khi Việt Nam đối đầu 2 ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp trong hai lượt trận đầu tiên.