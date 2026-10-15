Nhận định trận đấu Lyon vs Crystal Palace, 23h45 ngày 15.10: Gặp lại cố nhân

Phong độ Lyon vs Crystal Palace

Thất bại trước Fenerbahce ở vòng loại cuối Champions League đã đẩy Lyon xuống Europa League. Nhưng xem ra, đấu trường hạng 2 châu lục mới là sân chơi vừa sức hơn với đại diện Ligue 1.

Ở trận ra quân, dù phải làm khách trên sân Anderlecht, tập thể dưới trướng HLV Paulo Fonseca xuất sắc giành chiến thắng 2-1. Khả năng tận dụng tối đa cơ hội tạo ra giúp Lyon đút túi 3 điểm quan trọng.

Màn khởi đầu ấn tượng của "Les Gones" tại Europa League thực chất không quá bất ngờ. Điểm rơi phong độ ở giai đoạn đầu mùa của Tolisso cùng các đồng đội khá tốt.

5 vòng đấu đầu tiên tại Ligue 1, Lyon đều bất bại, thu về 3 thắng và 2 hòa. Phải tới cuối tuần qua, đội chủ sân Parc Olimpique mới lần đầu trắng tay ở sân chơi quốc nội, khi thúc thủ 1-2 trên sân Lens.

Tụt xuống vị trí thứ 4 nhưng khoảng cách giữa Lyon và ngôi đầu bảng do Monaco nắm giữ cũng chỉ 3 điểm. Cơ hội vươn lên, tiếp tục góp mặt trên đường đua vô địch của thầy trò HLV Fonseca vẫn còn nhiều.

Tiếp đón Crystal Palace, đội chủ nhà tự tin hướng đến mục tiêu 3 điểm. Song 27 lần chạm trán các đại diện nước Anh ở cúp châu Âu, Lyon mới thắng 8, hòa 10 và thua 9. Ngoài ra, đại diện nước Pháp cũng chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 4 sau 8 lần đụng độ các CLB thành London.

HLV Pierre Sage không còn xa lạ với các cổ động viên chủ nhà. Nhà cầm quân 47 tuổi từng có 2 mùa giải làm việc tại Lyon trong vai trò HLV đội trẻ và đội một. Đầu mùa giải năm nay, Sage nhận lời dẫn dắt Crystal Palace theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, thay thế Oliver Glasner.

Kế thừa di sản thành công nhất lịch sử CLB từ người tiền nhiệm, chiến lược gia mang quốc tịch Pháp dĩ nhiên đối diện không ít áp lực. Chưa kể, sự ra đi của nhiều trụ cột càng khiến Sage phải nỗ lực nhiều hơn.

Sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh, Crystal Palace chỉ kiếm được 4 điểm, đứng chênh vênh ở khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ sân Selhurst Park đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt thời gian gần đây.

3 trận chính thức gần nhất, Palace đều bất bại, giành 2 thắng và 1 hòa. Trong đó, chiến thắng đậm 4-0 trước Lech Poznan (Ba Lan) ở trận ra quân Europa League và màn ngược dòng hạ gục Nottingham Forest (3-1) do chính người cũ Glasner dẫn dắt mang đến những trải nghiệm ngọt ngào.

Tinh thần chiến đấu đang lên cao, đội khách sẽ hành quân đến nước Pháp cùng mục tiêu tối thiểu không thua. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, Crystal Palace sẽ cần rũ bỏ bộ mặt kém bản lĩnh trong những chuyến du đấu (thắng 1, hòa 2 và thua 5 sau 8 trận sân khách gần đây).

Thông tin lực lượng Lyon vs Crystal Palace

Lyon: Tiền đạo Lois Openda chưa thể trở lại. Moussa Niakhate và Mohamed Ouedraogo cũng đang dưỡng thương.

Crystal Palace: Thiếu vắng Dean Henderson, Jean-Philippe Mateta, Takehiro Tomiyasu và Chadi Riad.

Đội hình dự kiến Lyon vs Crystal Palace

Lyon: Greif; Athekame, Mata, Kluivert, Vinicius; Bidstrup, Morton; Nuamah, Tolisso, Nakamura; Sulc

Crystal Palace: Benitez; Ahanor, Disasi, Richards; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen

Dự đoán: 1-1