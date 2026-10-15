Trận cầu điên rồ tại Champions League

Bradley Barcola lập hat-trick.

Đây là trận đấu đầu tiên trong lịch sử Champions League kết thúc với tỷ số 3-6 nghiêng về đội khách. Ngoài ra, đây còn là trận đấu Champions League đầu tiên trong lịch sử có một cầu thủ lập hat-trick (Bradley Barcola) và một cầu thủ đối phương kiến ​​tạo ba bàn thắng (Yvan Dibango). Dibango là cầu thủ đầu tiên kiến ​​tạo ba bàn thắng trong một trận đấu Champions League mà đội của anh vẫn phải nhận thất bại.

Liverpool sớm áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ronald Araujo mở tỷ số bằng cú đánh đầu sau quả phạt góc, ghi bàn đầu tiên kể từ khi gia nhập Liverpool theo dạng cho mượn từ Barcelona. Sau đó, Barcola tận dụng đường chuyền của Lewis Koumas để nhân đôi cách biệt, trước khi phối hợp với Florian Wirtz ghi bàn thứ ba cho đội bóng Anh.

LASK nỗ lực tìm kiếm cơ hội sau giờ nghỉ, nhưng hy vọng lật ngược tình thế nhanh chóng bị dập tắt. Jeremie Frimpong ghi bàn bằng đầu, trước khi Robert Ljubicic rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Barcola tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm từ đường tạt bóng của Frimpong, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

Koumas sau đó cũng điền tên lên bảng tỷ số, nâng cách biệt lên 6-1 cho Liverpool. Những phút cuối trận chứng kiến LASK vùng lên mạnh mẽ. Florian Flecker lập cú đúp, giúp đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 3-6 và tạo ra đôi chút lo lắng cho hàng thủ đội khách.

Dù vậy, Liverpool vẫn bảo toàn chiến thắng cách biệt sau màn trình diễn tấn công ấn tượng. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh của đội bóng Anh tại Champions League, trong khi LASK kéo dài chuỗi trận không thắng ở đấu trường châu Âu lên con số 10.