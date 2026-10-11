HLV Man Utd phát biểu cay đắng sau trận hòa Tottenham

“Điều đó thực sự khiến tôi rất đau lòng, bởi tôi cũng rất yêu đội bóng”, HLV Michael Carrick nói về những tiếng la ó trên sân Old Trafford sau khi Man Utd đánh rơi chiến thắng trước Tottenham.

Nhà cầm quân 45 tuổi phải chứng kiến các học trò bị chính cổ động viên (CĐV) nhà phản đối ngay trong hiệp 1, khi Man Utd thi đấu bế tắc và lép vế trước Tottenham.

Những tiếng la ó tiếp tục vang lên lúc nghỉ giữa hiệp và sau tiếng còi mãn cuộc, khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên nặng nề.

“Tôi hiểu phản ứng của người hâm mộ khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Chẳng dễ chịu chút nào khi phải trải qua điều đó, nhưng đôi khi chúng tôi phải chấp nhận”, HLV Carrick tâm tư.

HLV Michael Carrick trên sân Old Trafford trong trận Man Utd hòa Tottenham 1-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, rạng sáng 11/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Manchester United FC.

Sự thất vọng của CĐV Man Utd càng lớn bởi đội nhà đã ở rất gần chiến thắng. Tiền đạo Bryan Mbeumo mở tỷ số phút 73, trước khi Tottenham chỉ còn 10 người do tiền vệ Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp vì húc đầu vào hậu vệ Luke Shaw.

Tưởng chừng lợi thế hơn người giúp Man Utd giành trọn 3 điểm, nhưng tiền đạo Dominic Solanke lại đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Tottenham ở phút 90+2. Điều này khiến đội chủ sân Old Trafford đánh rơi chiến thắng ngay trong thời điểm họ đang nắm mọi lợi thế trong tay.

“Chúng tôi đã đưa trận đấu vào thế rất thuận lợi và lẽ ra phải bảo vệ được thành quả. Tiếc rằng, đội không kiểm soát tốt tình huống. Những bàn thua muộn đang khiến chúng tôi phải trả giá”, HLV Carrick thừa nhận.

Trận hòa còn đẩy Man Utd vào khởi đầu tệ nhất tại Ngoại hạng Anh trong 40 năm qua. Sau 6 vòng, đội bóng thầy trò Carrick mới giành 6 điểm, với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Đây là thành tích thấp nhất của họ ở cùng giai đoạn kể từ mùa 1986-1987.

CĐV Man Utd thất vọng khi đội nhà chỉ có được kết quả hòa trước Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Sức ép vì thế ngày càng đè nặng lên người từng giúp Man Utd hồi sinh ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa trước. Từ vị thế được kỳ vọng đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu, cựu tiền vệ người Anh giờ phải tìm cách vực dậy tập thể đang sa sút.

“Tôi không hài lòng với số điểm đội bóng giành được và cũng không trốn tránh thực tế đó. Chúng tôi cần nhanh chóng xoay chuyển tình hình theo hướng tích cực”, HLV Carrick nhấn mạnh, song không trách học trò hay phản ứng gay gắt với người hâm mộ.