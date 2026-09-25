Lực bất tòng tâm

U23 Việt Nam khởi đầu vòng bảng ASIAD 2026 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. Sau đó, U23 Việt Nam có màn trình diễn khá thuyết phục, khi đánh bại U23 Philippines 2-0, qua đó mở rộng cơ hội giành vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, bởi U23 đã giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng, khi đối thủ trực tiếp U23 Kuwait bất ngờ thất bại trước U23 Philippines. Điểm tích cực của U23 Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái vào những thời điểm thích hợp. Dẫu vậy, nhịp độ triển khai bóng của U23 Việt Nam đôi lúc chưa đủ nhanh, trong khi khả năng khai thác khu vực cuối sân chưa thực sự hiệu quả. Tuy rằng những nhược điểm này đã được cải thiện đáng kể trong màn đối đầu với U23 Hàn Quốc, nhưng trước đẳng cấp vượt trội của đối thủ, U23 Việt Nam đã phải dừng bước tại Tứ kết.

ASIAD có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với U23 Hàn Quốc, vì nếu đoạt chức vô địch, các thành viên đội tuyển sẽ được miễn thi hành nghĩa vụ quân sự, do vậy đội bóng xứ sở kim chi thường thi đấu hơn 100% sức lực tại giải đấu này. Điều đó thể hiện qua sự quyết tâm của U23 Hàn Quốc ngay vòng đấu bảng. Thầy trò của HLV Lee Min-Sung đã bất bại và giành ngôi đầu bảng. Sở hữu lực lượng có chất lượng cùng khả năng tổ chức lối chơi cực kỳ hợp lý, U23 Hàn Quốc được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ASIAD 2026. Đội bóng Đông Á có khả năng kiểm soát bóng tốt, luân chuyển bóng nhanh và sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, chính là những yếu tố có thể khiến cho mọi đối thủ của đội bóng xứ sở Kim chi hướng tới mọi chiến thắng trước các đối thủ ngáng đường. Và trong màn đối đầu với U23 Việt Nam, cũng không quá khó để nhà ĐKVĐ ASIAD giành chiến thắng với tỉ số khá đậm đà 4-0.

Với quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASIAD, đồng thời trả món nợ tại trận tranh huy chương đồng giải U23 Châu Á, U23 Hàn Quốc nhập cuộc với lối chơi phủ đầu đối thủ. Ngay từ những phút đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ Kim chi dồn toàn lực tấn công trên phần sân U23 Việt Nam. Và đến phút 15, Lee Young Jun bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Cao Văn Bình chôn chân đứng nhìn, sau quả tạt từ cánh phải của Lee Hyun Ju, mở tỉ số cho U23 Hàn Quốc. Tưởng như bàn thắng sớm sẽ làm U23 Việt Nam sụp đổ, tuy nhiên ngược lại, các "Chiến binh Sao Vàng" lại chơi tốt hơn hẳn. Thậm chí U23 Việt Nam đã làm tung lưới U23 Hàn Quốc ở phút 35. Tuy nhiên, bàn thắng của Lê Văn Thuận đã không được công nhận vì lỗi việt vị, do vậy hiệp 1 đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc.

Bước sang hiệp 2, U23 chơi vẫn chơi khá cân bằng với U23 Hàn Quốc trong 30 phút đầu hiệp 2. Lối chơi của các "Chiến binh Sao Vàng" khiến người hâm mộ hy vọng có một cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, trước sức ép nghẹt thở của đội bóng xứ Kim chi, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đứng vững được đến phút 75. Xuất phát từ pha đá phạt góc, bóng được trả ngược vào vòng 5m50 và trung vệ Kim Ji Soo lên tham gia tấn công đã dễ dàng đệm bóng vào lưới U23 Việt Nam. Phút thứ 81, lưới U23 Việt Nam tiếp tục rung lên, Lee Young Jun xâm nhập vòng cấm rất nhanh và dứt điểm quyết đoán ghi bàn thứ ba cho U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ Kim chi đặt dấu chấm hết cho U23 Việt Nam bằng bàn thắng thứ 4 ở phút 86, khi Eom Ji Sung phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang vào trong để Kim Myeong Jun đệm bóng đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Văn Bình. Thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại Tứ kết, dù vậy cũng cần giành lời khen cho các cầu thủ trẻ của chúng ta, vì nếu như bàn thắng không được công nhận trong hiệp 1 và pha bóng trúng tay hậu vệ U23 Hàn Quốc ở đầu hiệp 2, mà có VAR, thì mọi chuyện có thể đã khác.