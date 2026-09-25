Bóng đá Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026

Các cầu thủ nữ tự tin triển khai đấu pháp trước đối thủ mạnh

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0 - 1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu tại sân vận động Nagai. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shuang ghi ở phút 109.

Dù không thể giành quyền đi tiếp, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc. Ảnh: VFF

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các học trò thực hiện đấu pháp đã đề ra. “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ tập trung phòng ngự mà còn chủ động lựa chọn thời điểm gây sức ép lên đối thủ. Trước một Trung Quốc có ưu thế về thể hình và thể lực, cách tiếp cận này giúp các cầu thủ hạn chế sức tấn công của đối phương và duy trì thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam khiến đội tuyển nữ Trung Quốc vất vả vào bán kết ASIAD 2026. Ảnh: VFF

“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ASIAD 2026 là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận. Việc được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm và từng bước trưởng thành.

U23 Việt Nam thử nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm

U23 Việt Nam cũng đã không thể tạo bất ngờ trước đương kim vô địch ASIAD U23 Hàn Quốc khi để thua 0 - 4 tại tứ kết môn bóng đá nam. U23 Việt Nam chủ động nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, sức ép của U23 Hàn Quốc nhanh chóng được cụ thể hóa bằng 1 bàn thắng ở hiệp 1 và 3 bàn thắng ở hiệp 2.

Dù dừng bước ở vòng tứ kết, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là vượt qua vòng bảng. Hơn thế, ASIAD 2026 cũng là dịp để U23 Việt Nam tiếp tục rà soát, thử nghiệm lực lượng.

ASIAD 2026 là dịp để U23 Việt Nam tiếp tục rà soát, thử nghiệm lực lượng. Ảnh: VFF

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển không chỉ duy trì những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn có những điều chỉnh về nhân sự, trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ thuộc lứa U21 nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Những trải nghiệm tại ASIAD 2026 sẽ là cơ sở để các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện bản thân, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm dữ liệu trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu phía trước.