U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết Asian Games 2026

U23 Việt Nam không thể vượt qua đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Đối đầu U23 Hàn Quốc, đội bóng đang hướng tới chức vô địch Asian Games lần thứ tư liên tiếp, U23 Việt Nam lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự.

Sức ép của đối phương sớm được cụ thể hóa ở phút 16. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của Lee Hyun-ju, Lee Young-jun bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc khó, không cho thủ môn Cao Văn Bình cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái. Minh Phúc và Quốc Việt lần lượt có những pha dứt điểm về phía khung thành Hàn Quốc.

Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 35. Quang Vinh dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, Văn Thuận nhanh chóng đá bồi vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì nỗ lực trong thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng không thể tìm được bàn gỡ, bước vào giờ nghỉ với cách biệt một bàn.

U23 Việt Nam gặp thế trận đầy thách thức. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc tiếp tục kiểm soát bóng và duy trì sức ép lên phần sân Việt Nam. Thủ môn Cao Văn Bình có một số tình huống cứu thua, giúp đội nhà giữ cách biệt tối thiểu trong phần lớn thời gian của hiệp đấu.

Tuy nhiên, sức ép liên tục của đối phương cuối cùng cũng tạo ra khác biệt. Phút 76, U23 Hàn Quốc ghi bàn thứ hai. Chỉ năm phút sau, đội đương kim vô địch tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 88, bàn thắng thứ tư khép lại trận đấu. Lee Young-jun hoàn tất cú đúp, trong khi Kim Ji-soo và Kim Myeong-jun là hai cầu thủ còn lại lập công, giúp U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 4-0 và tiến vào bán kết.

Với U23 Việt Nam, thất bại tại tứ kết khép lại hành trình tại Asian Games 2026. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành 4 điểm ở vòng bảng sau trận hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2, qua đó đứng thứ hai bảng C để giành quyền đi tiếp.

Bên cạnh mục tiêu vượt qua vòng bảng, Asian Games 2026 còn là dịp để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát và đánh giá lực lượng. Đội hình tham dự giải có sự kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm quốc tế với một số gương mặt trẻ thuộc lứa U21.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không dài và lực lượng có nhiều điều chỉnh, việc được thi đấu trước các đối thủ có trình độ khác nhau giúp Ban huấn luyện có thêm dữ liệu về khả năng thích nghi, tâm lý và năng lực chuyên môn của từng cầu thủ.

Riêng cuộc đối đầu Hàn Quốc là bài kiểm tra ở cấp độ cao hơn. Đội bóng này bước vào tứ kết với tư cách đương kim vô địch Asian Games, đồng thời có những bổ sung nhân sự so với lực lượng từng tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Khoảng cách thể hiện trong trận tứ kết cũng cho thấy những mặt U23 Việt Nam cần tiếp tục cải thiện, từ khả năng duy trì cường độ thi đấu, tổ chức phòng ngự trước sức ép lớn đến hiệu quả trong những thời điểm có cơ hội chuyển trạng thái.

Dừng bước trong nhóm tám đội tại Asian Games 2026, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Những trận đấu tại Nhật Bản đồng thời trở thành cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho lực lượng trẻ, tạo thêm cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục sàng lọc và xây dựng đội hình hướng tới các nhiệm vụ tiếp theo.