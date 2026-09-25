ASIAD 20: Những lần đầu giành thành tích đáng nhớ của thể thao Việt Nam

Ngày 25-9, kết thúc chung kết nội dung thuyền đôi nữ C2-500m và giành huy chương đồng, 2 tay chèo Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương của đội tuyển canoeing Việt Nam đã ôm nhau vỡ òa cảm xúc. Họ đạt huy chương đồng với kết quả 1 phút 57,255 giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử canoeing Việt Nam giành huy chương ở một kỳ ASIAD.

Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương (áo đỏ) trên bục nhận huy chương đồng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đội tuyển canoeing Việt Nam bắt đầu tham dự ASIAD vào năm 2006 nhưng không giành được huy chương. Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, các tay chèo canoeing Việt Nam cũng trắng tay.

Tuy nhiên tại ASIAD 20, đội tuyển canoeing Việt Nam khởi sắc giành huy chương đồng đầu tiên. Sau 20 năm tham dự qua các kỳ ASIAD, đội tuyển canoeing cuối cùng cũng gặt hái thành công. Lãnh đội canoeing Việt Nam tại ASIAD 20, bà Dương Thị Hồng Hạnh bày tỏ: “Đây là kết quả huy chương rất giá trị, đánh giá nỗ lực của huấn luyện viên, vận động viên và sự tập trung đầu tư của ngành thể thao Việt Nam”.

Vì vậy, giới chuyên môn đua thuyền canoeing Việt Nam thấy rằng thành tích huy chương đồng của Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương tại ASIAD 20 là dấu mốc giá trị sẽ mở màn thành công cho tương lai.

Trước đó, 4 tuyển thủ Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc đã giành huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ môn điền kinh. Đó là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20. Tuy vậy, thành tích ghi nhận lần đầu tiên vận động viên Việt Nam đạt huy chương tại nội dung này qua các lần đã tranh tài ASIAD.

Trên bình diện Đông Nam Á, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ Việt Nam thống trị huy chương vàng ở đấu trường SEA Games. Tuy nhiên, chúng ta vượt ngưỡng bản thân giành huy chương đồng đầu tiên tại ASIAD 20 là dấu mốc chuyên môn đáng nhớ giúp các huấn luyện viên chuyên môn tự tin hơn tiếp tục công tác huấn luyện chuẩn bị cho các học trò.

Ngay sau khi nhận huy chương đồng, tuyển thủ kỳ cựu Quách Thị Lan bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi và đồng đội giành được huy chương nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Tại ASIAD, mọi đội tuyển đều quyết tâm giành huy chương. Đây là điều rất phấn khởi và vinh dự”.

Các vận động viên Việt Nam nhận huy chương đồng nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20. Ảnh: ĐỨC NGUYỄN

Trước đó, Đoàn thể thao Việt Nam chứng kiến 2 huy chương lần đầu đạt được trong một kỳ ASIAD gồm huy chương đồng nội dung đôi nam nữ môn teqball và huy chương đồng môn thể thao điện tử.

Những người lạc quan nhất cũng không vội dự báo đội tuyển teqball Việt Nam và đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam sẽ có huy chương trước khi ASIAD 20 khởi tranh. Vì vậy, thành tích trên là một cột mốc lịch sử ngoài mong đợi.

Trong Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định tất cả các đội tuyển thể thao quốc gia dù tham dự Đại hội bằng kinh phí xã hội hóa hay nguồn lực của Nhà nước thì vẫn hướng đến mục tiêu nỗ lực thi đấu giành thành tích cao nhất.

Các tuyển thủ teqball Việt Nam và game thủ thể thao điện tử Việt Nam giành được huy chương đồng cũng là sự khởi đầu ấn tượng. Bởi đây là những môn mà các thành viên tham dự ASIAD 20 bằng nguồn xã hội hóa và mở ra cơ hội tranh chấp huy chương của những môn này tại nhiều kỳ ASIAD kế tiếp.