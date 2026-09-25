HLV U23 Việt Nam tiết lộ cuộc trò chuyện với thầy Kim sau trận thua U23 Hàn Quốc

HLV Đinh Hồng Vinh thường xuyên trao đổi với ông Kim Sang Sik

Chiều tối ngày 25/9, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức dừng bước ở vòng tứ kết của môn bóng đá nam ASIAD 2026, sau trận thua 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Chia sẻ sau trận thua U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông và HLV Kim Sang Sik thường xuyên trao đổi về nhân sự cũng như cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo học trò ở trận U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc.

“Ở ASIAD 2026 này, chúng tôi có một ê-kíp ban huấn luyện riêng. HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng chúng tôi thường xuyên trao đổi về việc sắp xếp con người, chiến thuật để vận hành trên sân”, HLV Đinh Hồng Vinh nói trong phòng họp báo sau trận thua U23 Hàn Quốc.

Việc HLV Kim Sang Sik đồng hành ở cấp độ đội tuyển quốc gia nhưng vẫn trao đổi với ban huấn luyện U23 Việt Nam, được xem là sự phối hợp trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ

Trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình U23 Việt Nam. Ông Đinh Hồng Vinh cho biết quyết định sử dụng nhân sự xuất phát từ cả vấn đề thể lực lẫn mong muốn giúp các cầu thủ có thêm cơ hội thể hiện.

“Độ tuổi trung bình của đội hơn 21 tuổi một chút. Một số cầu thủ thi đấu liên tục ở V-League, hạng Nhất, nhiều người đã chơi 4-5 trận trong tháng. Vì thế, tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ”, ông Vinh chia sẻ. “Thứ hai là niềm tin. Tôi tin vào họ. Khi vào sân, các cầu thủ đã thể hiện sự nỗ lực. Tôi rất vui và cảm ơn tất cả học trò dù hôm nay chúng tôi thua”.

U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

Quang Kiệt là bài học cho lứa kế cận

Một trong những cầu thủ được HLV Đinh Hồng Vinh nhắc đến sau trận là Quang Kiệt. Trung vệ trẻ phải rời sân sau khi gặp vấn đề về thể lực. “Tôi đã nói chuyện với Quang Kiệt nhiều, chia sẻ và động viên về tâm lý. Tôi rất vui khi các cầu thủ đã trả lời bằng màn trình diễn trên sân”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo ông Vinh, Quang Kiệt có quãng thời gian dài chưa thi đấu nên nền tảng thể lực bị ảnh hưởng. “Quãng thời gian lâu chưa thi đấu khiến nền tảng thể lực của Quang Kiệt có giảm sút, đặc biệt từ khoảng phút 70”, ông Đinh Hồng Vinh nói.

Dù thất bại trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá ASIAD 2026 là trải nghiệm quan trọng đối với lứa cầu thủ trẻ. “Trận này giúp các cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm. Màn trình diễn hôm nay đã cho thấy sự tự tin, bản lĩnh, cách vận hành tấn công và phòng ngự.

Ở lứa kế cận U21, các cầu thủ sẽ tiến xa và sẵn sàng hành trang cho SEA Games, vòng loại U23 châu Á năm sau”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận định.

Tôn trọng quyết định của trọng tài

Về tình huống Văn Thuận đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng U23 Việt Nam tôn trọng quyết định của trọng tài: “Với tôi, tình huống đó trên sân có trọng tài. Chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Sau tình huống đó, các cầu thủ vẫn chơi nỗ lực và tốt”.

U23 Việt Nam khép lại hành trình ASIAD 2026 với thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc ở tứ kết. Dù không thể tiến sâu hơn, giải đấu là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ được trải nghiệm, tích lũy bản lĩnh và hướng tới những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam trong tương lai.