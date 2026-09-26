Người chấp hành xong án phạt tù được vay tới 200 triệu đồng

Ngày 16/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo Điều 1 Quyết định 44/2026/QĐ-TTg, người chấp hành xong án phạt tù thuộc đối tượng được vay vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được vay tối đa 200 triệu đồng/người.

Ảnh minh hoạ.

Khoản vay có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần nhưng tổng số tiền vay không được vượt quá mức vốn tối đa 200 triệu đồng/người theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11.

Trước đó, tại điểm a, khoản 2, Điều 6 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, mức vốn cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được quy định tối đa 100 triệu đồng/người.

Như vậy, quy định mới đã nâng mức vay tối đa đối với người chấp hành xong án phạt tù từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người, tạo cơ sở để người vay tiếp cận nguồn vốn lớn hơn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa được điều chỉnh từ 2 tỷ đồng/dự án lên 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng cho một người lao động.

Bên cạnh đó, chính sách tín dụng còn bổ sung khoản vay để người chấp hành xong án phạt tù đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức vay tối đa bằng 100% tổng số tiền người vay phải chi trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi loại trừ các khoản chi phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Về thời hạn vay, khoản vay để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn tối đa bằng thời hạn của hợp đồng, không bao gồm thời gian được gia hạn hợp đồng.

Trao đổi về quy định mới, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc nâng mức vay tối đa từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người là sự điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, nguồn vốn tín dụng không chỉ hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có thêm điều kiện để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, ổn định cuộc sống sau khi trở về cộng đồng. Đáng chú ý, chính sách mới cũng mở rộng đối tượng, mục đích vay vốn đối với trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Nam lưu ý, việc được vay vốn vẫn phải thực hiện theo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và quy định về tín dụng được áp dụng đối với từng trường hợp. Người vay cần xác định rõ mục đích sử dụng vốn, khả năng trả nợ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận vay vốn.