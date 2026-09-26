Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1982, trú khu phố Hà Tu 6, phường Hà Tu, thành phố Quảng Ninh) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Văn Đức. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra, ngày 23/6/2026, Đức cùng một số người đến uống bia tại quán Tú Uyên, thuộc khu phố Hà Tu 6, phường Hà Tu. Tại đây, Đức gặp anh Đặng Ngọc Điệp đang uống bia cùng bạn và sau đó hai bên ngồi giao lưu.

Trong lúc uống bia, giữa Đức và anh Điệp phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc. Từ lời qua tiếng lại, hai người cãi chửi, xô đẩy nhau.

Mặc dù được những người có mặt can ngăn, Đức vẫn dùng chiếc cốc thủy tinh đang uống bia đập về phía anh Điệp, trúng vùng trán. Sau đó, Đức tiếp tục ném một chiếc cốc thủy tinh khác về phía anh Điệp nhưng không trúng.

Cú đánh khiến anh Điệp bị thương vùng đầu, chảy máu và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy lún xương trán phải và phải phẫu thuật điều trị.

Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đặng Ngọc Điệp tại thời điểm giám định là 36%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý Nguyễn Văn Đức theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiềm chế, bình tĩnh khi phát sinh mâu thuẫn, đặc biệt trong lúc sử dụng rượu, bia; không dùng đồ vật, vật dụng sinh hoạt làm hung khí tấn công người khác.

Khi mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến xung đột, người dân cần chủ động rời khỏi hiện trường, nhờ người can ngăn hoặc thông báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh những hành vi bột phát dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm hình sự.