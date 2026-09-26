Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng dùng dao tấn công bố ruột gây thương tích

Trước đó, ngày 28.8, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt với bố ruột là ông Ngô Văn Ngh. (SN 1965, cùng trú phường Hà An), Hùng điều khiển xe máy đến nhà ông Ngh. để giải quyết.

Khi thấy ông Ngh. đang ở khu vực bếp, Hùng tiến lại nói chuyện rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của bố.

Đối tượng Ngô Văn Hùng tại cơ quan Công an

Sau đó, trong lúc hai bên giằng co, Hùng lấy dao tại khu vực bếp, tấn công nhiều lần khiến ông Ngh. bị thương ở tay, vai. Khi bố bỏ chạy kêu cứu, Hùng tiếp tục đuổi theo gây thương tích.

Sau khi gây án, Hùng vứt con dao dưới gầm ghế tại phòng khách rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngày 29.8, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, Hùng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.