Nhặt được ví tiền, người dân xã Phước Dinh kịp thời trao trả người đánh rơi

Chiều 26-9, Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tài sản bên trong cho ông Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1984, trú thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh), người đánh rơi tài sản trên đường về nhà 2 ngày trước.

Công an xã Phước Dinh trao trả lại chiếc ví cùng tài sản bên trong cho ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Theo Công an xã, tối 24-9, trên đường về nhà, ông Sơn không may đánh rơi chiếc ví. Ông rất lo lắng vì trong ví có giấy tờ tùy thân và một khoản tiền mặt. Cùng ngày, bà Lê Thị Kim Hằng (sinh năm 1986, trú thôn Sơn Hải 2) nhặt được chiếc ví trên đường đi và lập tức mang đến Công an xã Phước Dinh bàn giao để tìm người đánh rơi. Ngay trong đêm 24-9, cán bộ Công an xã đã liên lạc với chủ nhân, thông báo đã nhận được tài sản. Tại trụ sở Công an xã, chiếc ví được trao trả nguyên vẹn cho ông Sơn.

Công an xã Phước Dinh cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn tài sản và chủ động phối hợp khi nhặt được của rơi, giúp những trường hợp tương tự được giải quyết nhanh, đúng quy định.