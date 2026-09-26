'Người giữ nhịp bình yên' và những câu chuyện phía sau tiếng còi

Từ công việc thực tế và những trải nghiệm trong quá trình công tác, Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu ghi lại những câu chuyện về nghề Cảnh sát giao thông (CSGT) bằng một cách kể chuyện gần gũi, sinh động… Đó có thể là một ca trực kéo dài giữa trời nắng hay trong mưa, một lần phân luồng giao thông, giải quyết ùn tắc, hỗ trợ người dân gặp sự cố hoặc có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn.

"Người giữ nhịp bình yên” với những câu chuyện giản dị về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ CSGT.

Trong những câu chuyện được kể, người chiến sĩ CSGT không chỉ xuất hiện với nhiệm vụ điều tiết, kiểm soát và xử lý vi phạm. Họ còn phải đối mặt với những tình huống bất ngờ, những nguy hiểm trên đường và những vụ tai nạn để lại nhiều day dứt.

Một vụ việc có thể chỉ được người đi đường nhìn thấy trong vài phút, nhưng với người làm nhiệm vụ tại hiện trường, đó có thể là một khoảng thời gian dài với nhiều công việc phải xử lý. Họ phải hỗ trợ người gặp nạn, bảo vệ hiện trường, giải quyết sự cố và tìm cách đưa giao thông trở lại bình thường.

Đại úy Trịnh Trung Hiếu thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Mộc Hóa, Tây Ninh.

Qua những câu chuyện ấy, cuốn sách giúp người đọc hiểu thêm về một công việc vốn hiện diện hàng ngày nhưng không phải lúc nào cũng được nhìn đầy đủ. Đó cũng là cách tác giả chia sẻ với những người đang ngày ngày đứng trên đường làm nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Tấn Chương, Phó Trưởng Phòng 7, Cục CSGT, nhận xét “Người giữ nhịp bình yên” là những ghi chép về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ CSGT. Qua những câu chuyện giản dị, cuốn sách cho thấy phía sau nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông còn có sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng người dân.

Không chỉ kể chuyện nghề, tác giả cũng dành sự quan tâm đến cách mỗi người tham gia giao thông. Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành tín hiệu, giữ khoảng cách, giảm tốc độ, nhường đường và không lái xe sau khi uống rượu bia đều là những việc rất nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với sự an toàn của mỗi hành trình.

Chi đoàn Cục CSGT phía Nam với nhiều hoạt động hỗ trợ vùng nông thôn khó khăn.

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu chia sẻ, nếu những câu chuyện trong “Người giữ nhịp bình yên” có thể khiến người đọc cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông, biết nhường nhịn nhau trên đường hoặc quyết định không cầm lái sau khi uống rượu bia, thì đó cũng là điều anh mong muốn gửi gắm qua cuốn sách.

“Người giữ nhịp bình yên” vì thế vừa là những câu chuyện về một nghề nhiều nhọc nhằn, vừa là lời nhắc nhẹ nhàng về trách nhiệm của mỗi người. Bởi để những cung đường bình yên hơn, ngoài những người ngày ngày làm nhiệm vụ, còn cần sự chung tay từ chính những người đang đi trên đường.

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu hiện là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục CSGT, kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục CSGT phía Nam. Công việc của anh gắn với lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và các hoạt động hướng về cộng đồng.