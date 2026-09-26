Giả danh Công an chặn đường người dân, gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan điều tra ghi lời khai của đối tượng Ý

Đối tượng đang bị điều tra là Nguyễn Như Ý, sinh năm 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, Ý có ý định giả danh Cảnh sát cơ động để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân.

Thực hiện tội phạm, Ý đã tìm mua các vật dụng giống của Cảnh sát cơ động như: Biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi... và tối 24/9/2026, anh ta đi xe máy, mang các vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh, sau đó tìm chỗ trống vắng thuộc địa bàn xã Vô Tranh để thay quần áo Cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, đèn pin để "rình mồi".

Đến khoảng 21h40, thấy 1 người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu bắt người này dừng phương tiện. Do lo sợ bị bắt nên người điều khiển phương tiện đã đi lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến việc bị đâm va với một xe ô tô khách đi hướng ngược lại.

Hậu quả, người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh Cảnh sát cơ động vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Sáng

25/9, Ý đến cơ quan Công an đầu thú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.