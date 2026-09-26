An Giang: Tạm giam đối tượng tông Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị thương

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam đối với bị can . Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 15h07 ngày 10/9/2026, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 63, đoạn khu vực bến phà Xẻo Rô cũ, thuộc ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam phát hiện Nguyễn Minh Nhân điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tông vào Thiếu tá Nam đang làm nhiệm vụ. Cú va chạm khiến cả Nhân và Thiếu tá Nam ngã xuống đường, bị thương và bất tỉnh. Cả hai sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu; xe mô tô bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nhân điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe, có sử dụng rượu và ma túy.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Nhân thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.