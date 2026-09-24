Lừa 'chạy' giấy tờ đất ở Phú Quốc để chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Quang (SN 1972, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an bắt giam Vũ Đình Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù biết rõ phần đất ở đặc khu Phú Quốc do ông L.T.T. bán cho ông N.V.T. có nguồn gốc là đất rừng do Nhà nước quản lý nhưng Vũ Đình Quang vẫn thỏa thuận nhận tiền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất trên.

Thông qua việc nhận “chạy” làm giấy tờ đất, Quang đã chiếm đoạt tổng số tiền 17 tỷ đồng.