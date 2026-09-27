Người phụ nữ mắc kẹt trong ô tô đang bốc cháy trên cao tốc

Vụ việc xảy ra khoảng 16h58 ngày 26/9 trên cao tốc Bắc Kinh - Hong Kong - Macau, đoạn qua Zhongluotan, quận Baiyun, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo Nandu N Video, một ô tô màu trắng gặp tai nạn với xe tải phía trước, nghi ngờ đâm đuôi rơ moóc chở hàng. Cú va chạm khiến phần đầu chiếc xe con vỡ nát, biến dạng nghiêm trọng. Xe bốc khói và bắt đầu bốc cháy. Nam tài xế may mắn thoát được ra ngoài, song một người phụ nữ ngồi ghế phụ vẫn mắc kẹt bên trong. Cô bị thương ở vùng đầu, chảy máu. Cửa bên ghế phụ bị chặn dải phân cách bê tông ở giữa đường khiến cô không thể thoát ra ngoài.

Đúng lúc này, một nhóm 7 thành viên của Đội cứu hộ khẩn cấp Phi Tường - cựu binh Hồng Miên ở Quảng Châu đi ngang qua hiện trường. Nhóm vừa kết thúc một khóa huấn luyện lặn của Cục Cảnh sát Đường thủy Quảng Châu và đang trên đường trở về. Nhận thấy có người mắc kẹt trong chiếc xe đang cháy, cả nhóm lập tức dừng lại cứu người.

Khi thấy phần trước của chiếc xe bốc cháy và ngọn lửa lan nhanh, Đội trưởng Đội cứu hộ - Đại úy Liang Jinhui và các đồng đội không chọn cách dập lửa trước. Thay vào đó, họ bò vào trong xe qua cửa sau bên trái, gập ghế hành khách xuống, và sau khi hỏi thăm và xác định rằng cột sống cổ và thắt lưng của người phụ nữ không bị tổn thương nghiêm trọng, họ nhanh chóng kéo cô ra khỏi xe và đưa đến khu vực an toàn bên ngoài

“Ngay sau khi người phụ nữ được cứu thoát khỏi xe, chưa đầy hai phút sau, ngọn lửa hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát”, Liang Jinhui cho biết. Ông nói thêm rằng họ cũng đã dùng bình chữa cháy để dập lửa, nhưng cuối cùng chiếc xe vẫn bị cháy rụi đến trơ khung.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm ô tô, kèm theo cột khói đen bốc cao. Nếu việc giải cứu chậm 1 phút, người mắc kẹt bên trong chiếc xe cháy có thể giữ được tính mạng.

Theo Liang Jinhui, Đội cứu hộ khẩn cấp Phi Tường là một lực lượng cứu hộ tình nguyện gồm các cựu quân nhân. Họ thường tập trung vào cứu hộ trên sông và trên núi.

“Vì đây là một cuộc diễn tập huấn luyện lặn nên chúng tôi không mang theo bất kỳ dụng cụ cứu hộ nào. Dù vậy, chúng tôi vẫn có kinh nghiệm xử lý tai nạn giao thông”, Liang Jinhui cho biết. Ông cho biết thêm, các thành viên của Đội Cứu hộ đã phối hợp nhịp nhàng tại hiện trường. Một số người chịu trách nhiệm điều tiết giao thông, một số người cứu hộ và hỗ trợ tâm lý cho người bị thương, và một số người dập lửa. Toàn bộ sự việc được xử lý trong khoảng 40 phút , và hiện trường đã được bàn giao cho cảnh sát giao thông, lính cứu hỏa.

Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều người đã bình luận bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần dũng cảm của các cựu chiến binh cứu hộ tình nguyên. Người phụ nữ đã rất may mắn khi gặp được đội cứu hộ tình cờ đi ngang qua. Nếu chỉ là những người dân bình thường, việc giải cứu sẽ khó có thể chuyên nghiệp và nhanh chóng như vậy.

Ô tô cháy do tai nạn va chạm, nên làm gì?

Cháy xe sau va chạm đặc biệt nguy hiểm bởi đám cháy có thể lan nhanh sang khoang hành khách. Khói và khí độc cũng có thể khiến người mắc kẹt mất khả năng tự thoát trước khi ngọn lửa lan tới vị trí của họ.

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Mỹ (U.S. Fire Administration - USFA), khi phát hiện ô tô bốc cháy, người trên xe cần nhanh chóng dừng xe ở vị trí an toàn, tắt động cơ và đưa tất cả hành khách ra ngoài. Không quay trở lại xe để lấy tài sản và không mở nắp ca-pô hoặc cốp nếu nghi ngọn lửa phát ra từ khu vực này, bởi không khí tràn vào có thể khiến đám cháy phát triển mạnh hơn.

Sau khi thoát khỏi xe, mọi người nên di chuyển cách phương tiện đang cháy ít nhất khoảng 30 m, đồng thời tránh xa phần đường có phương tiện lưu thông và gọi lực lượng cứu hỏa.

Theo Nandu N Video/Toutiao/USFA

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