Lập biên bản 2 đối tượng săn bắt chim trái phép tại Vườn chim Bạc Liêu

2 đối tượng được xác định là D.T.K. (sinh năm 2011, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) và N.N.H. (sinh năm 1995, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Địa điểm 2 đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi săn bắt chim trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 đang sử dụng dụng cụ để săn bắt chim trái phép. Lực lượng chức năng thu giữ 2 túi, 2 ná kim loại và hơn 500 viên bi sắt dùng làm đạn bắn chim.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đây là lần đầu thực hiện hành vi săn bắt chim và không nắm được quy định của pháp luật về hành vi nghiêm cấm săn bắt động vật rừng.

Tang vật săn bắt chim bị thu giữ.

Xét mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu tang vật và giáo dục tại chỗ; đồng thời yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm các hành vi săn, bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm và giáo dục 2 đối tượng tại chỗ.

Ông Phạm Ngọc Tú, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng khu vực Hiệp Thành - Vĩnh Hậu. Ban Quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ Bạc Liêu, cho biết, thời gian qua, tình trạng săn bắt chim tại khu vực xung quanh vùng đệm rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu diễn biến phức tạp. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, quản lý và bảo vệ động vật rừng.

Vào mỗi buổi chiều, rất nhiều loài chim, trong đó có những loài quý hiếm trở về tổ, nguy cơ bị các đối tượng săn bắt trái phép.

Theo Điều 24 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP, ngày 6/5/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật bị xử phạt tiền với mức 1 triệu đồng đến 400 triệu đồng tuỳ trường hợp.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 234 hoặc Điều 244 Bộ luật Hình sự, tuỳ tính chất, mức độ và loài động vật bị xâm hại./.