Lập biên bản 2 đối tượng săn bắt chim trái phép tại Vườn chim Bạc Liêu
Khoảng 17 giờ ngày 27/9, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng Ban Quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ Bạc Liêu phối hợp Công an xã Vĩnh Hậu đã phát hiện 2 đối tượng đang thực hiện hành vi săn bắt chim tại khu vực vùng đệm rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu, thuộc Ấp 17, xã Vĩnh Hậu.
2 đối tượng được xác định là D.T.K. (sinh năm 2011, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) và N.N.H. (sinh năm 1995, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).
Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 đang sử dụng dụng cụ để săn bắt chim trái phép. Lực lượng chức năng thu giữ 2 túi, 2 ná kim loại và hơn 500 viên bi sắt dùng làm đạn bắn chim.
Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đây là lần đầu thực hiện hành vi săn bắt chim và không nắm được quy định của pháp luật về hành vi nghiêm cấm săn bắt động vật rừng.
Xét mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu tang vật và giáo dục tại chỗ; đồng thời yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm các hành vi săn, bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Ông Phạm Ngọc Tú, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng khu vực Hiệp Thành - Vĩnh Hậu. Ban Quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ Bạc Liêu, cho biết, thời gian qua, tình trạng săn bắt chim tại khu vực xung quanh vùng đệm rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu diễn biến phức tạp. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, quản lý và bảo vệ động vật rừng.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lap-bien-ban-2-doi-tuong-san-bat-chim-trai-phep-tai-vuon-chim-bac-lieu-a132757.html