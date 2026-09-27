Tăng cường tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tảo hôn và xâm hại trẻ em

Việc tổ chức hội nghị nhằm cụ thể hóa Đề án số 07-ĐA/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, tăng cường phối hợp trong phòng, chống tảo hôn, giảm thiểu tình trạng nữ sinh con dưới 18 tuổi; đồng thời phát huy vai trò của VKSND hai cấp trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh Lào Cai; các đồng chí Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên Phòng 9 VKSND tỉnh Lào Cai; đồng chí Ngô Chí Cường, Viện trưởng VKSND khu vực 3 - Lào Cai cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, chuyên viên VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai.

Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Ái; trưởng các thôn trên địa bàn xã; đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong xã.

Tại hội nghị, các đồng chí Đỗ Thị Bích Ngọc và Đoàn Thị Bích Ngọc, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật.

Kiểm sát viên tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, phòng, chống tảo hôn và bảo vệ trẻ em.

Thông qua những tình huống cụ thể, các Kiểm sát viên phân tích quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về điều kiện, độ tuổi kết hôn, hành vi tảo hôn và quy định của Bộ luật Hình sự về tội tổ chức tảo hôn, giúp người tham dự hiểu rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Cùng với đó, các quy định của pháp luật hình sự về hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi được giới thiệu, làm rõ theo từng hành vi, độ tuổi và trường hợp cụ thể. Nội dung tuyên truyền gắn với trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp khi trẻ có nguy cơ bị xâm hại.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các Kiểm sát viên cũng phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên về chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên, thi hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng.

Gắn công tác phòng ngừa vi phạm với bảo vệ quyền dân sự của trẻ em, hội nghị giới thiệu nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Qua đó, giúp cán bộ và Nhân dân hiểu thêm về vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh Lào Cai phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh Lào Cai, cho biết hội nghị góp phần đưa pháp luật đến cơ sở, nâng cao trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, giảm thiểu tình trạng nữ sinh con dưới 18 tuổi.

Đây cũng là hoạt động của VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai trong thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ trẻ em.

Các đại biểu tham dự hội nghị.