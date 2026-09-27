Phê chuẩn khởi tố Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải

Ngày 27/9, theo tin từ VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm (SN 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Chăm. Ảnh: CQCA

Trước đó, trong thời gian qua, hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn xã Hồng Vân, TP Hà Nội và việc triển khai nhiều dự án lớn tại các địa bàn lân cận phát sinh khối lượng lớn chất thải xây dựng. Các đối tượng thường lợi dụng thời gian đêm tối, địa điểm vắng người để thực hiện hành vi đổ chất thải trái quy định.

Thực hiện công tác nắm tình hình, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khoảng 21h30 ngày 9/9/2026, Tổ công tác Công an xã Hồng Vân phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã Hồng Vân và thôn Xâm Thị làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Xâm Thị.

Tại khu vực đầm Xâm Thị, cạnh đường Vành đai 4, Tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-775.27 đang lùi vào khu vực đầm. Trên thùng xe chở đất, bùn nghi là chất thải có dấu hiệu được đổ trái phép ra môi trường nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại khu vực đầm Xâm Thị - nơi các đối tượng đổ chất thải.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Yên Sở, TP Hà Nội đến khu vực đầm Xâm Thị để đổ theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm. Tuy nhiên, phương tiện chưa kịp đổ chất thải thì bị Tổ công tác phát hiện, kiểm tra.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Chăm, Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ các công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm thừa nhận đã tổ chức thực hiện 255 chuyến đổ thải trái quy định, với tổng khối lượng hơn 4.539 tấn chất thải.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.