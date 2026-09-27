Phát hiện 20kg tinh thể nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Tang vật được thu giữ.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 27/9, trong lúc tuần tra tại khu vực bờ biển thuộc tổ 7, khu phố Gành Dầu, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Dầu phát hiện một bao tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bao tải được đưa về đơn vị kiểm tra với sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương. Bên trong có 20 gói nylon chứa các tinh thể rắn màu trắng trong, không đồng nhất, nghi là chất ma túy. Tổng trọng lượng khoảng 20kg.

Đồn Biên phòng Gành Dầu đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 ngày 25/9, cũng tại khu vực tổ 7, khu phố Gành Dầu, lực lượng chức năng nhận tin báo về một kiện hàng trôi dạt vào bờ. Đồn Biên phòng Gành Dầu phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra, phát hiện 20 gói hàng nghi là ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20kg. Vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước tình trạng các kiện hàng, vật thể nghi vấn trôi dạt vào bờ biển, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thông tin đến Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và các lực lượng liên quan để phối hợp tuần tra, xử lý.

Các Đồn Biên phòng được yêu cầu tăng cường tuần tra tuyến biển, đảo; phối hợp với chính quyền địa phương và tuyên truyền, vận động người dân, nhất là ngư dân, khi phát hiện vật thể lạ, nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan Biên phòng gần nhất hoặc cơ quan chức năng để thu gom, xử lý.