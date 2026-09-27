Xử lý nhanh 2 đám cháy trong khu đông dân cư

Hiện trường vụ cháy trên phố Âu Cơ. Ảnh Đức Tuấn

Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán thông báo cho những người xung quanh, đồng thời một số người sử dụng bình chữa cháy xách tay để tiếp cận, tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.

Theo các nhân chứng, lửa được phát hiện bùng phát tại khu vực bếp ở tầng 1 của ngôi nhà. Khói đen theo các tầng bốc ra ngoài dày đặc, khiến những người ở khu vực lân cận hoảng hốt và gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Đám cháy được xử lý kịp thời

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Tây Hồ cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ phân luồng, tạo điều kiện để xe chữa cháy tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Do ngôi nhà nằm trong ngõ, việc triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy đòi hỏi sự khẩn trương và phối hợp chặt chẽ. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận khu vực cháy, tổ chức phun nước dập lửa, đồng thời kiểm soát nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác.

Với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Tây Hồ, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt, không để xảy ra cháy lan.

Đám cháy trên phố Nguyễn Quan Bích. Ảnh: Đức Tuấn

Gần như cùng thời điểm trên, trên phố Nguyễn Quang Bích gần ngã 3 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm cũng xảy cháy trên tầng thượng ngôi nhà 3 tầng. Đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó dù khu vực trên nằm trong lõi phố cổ có nhiều nhà ở và khách sạn nằm sát nhau.

Các vụ việc không gây thiệt hại về người. Ảnh: Đức Tuấn

Theo thông tin ban đầu, 2 vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, khi xảy ra cháy tại khu dân cư, việc phát hiện, báo cháy sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với sự chủ động của người dân trong sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, sự có mặt nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an cơ sở đã góp phần hạn chế hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.