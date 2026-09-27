Bắt giữ đối tượng “gom” gần 1 tấn thuốc pháo và các nguyên vật liệu để sản xuất pháo bán ra thị trường

Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ở 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4 và 4 thùng chứa ngòi pháo gần 50 kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo. Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 1 tấn.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Phi khai nhận, đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên T. (chưa xác định được lai lịch), người này giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Tạng vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Ngày 10/01/2026, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam để nhận hàng. Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

VTV24