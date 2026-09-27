Nghệ An: Thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện và phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời bằng hình thức phù hợp nội dung Nghị định số 339/2026/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ.

Rà soát các văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành thuộc lĩnh vực quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản có liên quan để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Nghị định số 339/2026/NĐ-CP. Tổ chức triển khai, thực hiện đúng thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực quản lý.

Sở Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 339/2026/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, thẩm quyền được giao.

Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện các quy định của Nghị định số 339/2026/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền; tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định các hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh, thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bật động sản.

Đối với công trình xây dựng vi phạm trên đất không đúng mục đích sử dụng đất thì xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Ngoài hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo và phạt tiền, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam từ 01 - 06 tháng; đình chỉ hoạt động giám sát thi công xây dựng từ 06 - 09 tháng; đình chỉ hoạt động sử dụng, khai thác hồ điều hòa từ 03 - 06 tháng; đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 - 06 tháng; đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 03 - 06 tháng.

Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề: chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ 06 - 12 tháng; giấy phép xây dựng từ 03 - 12 tháng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức được quy định như sau: Trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1.000.000.000 đồng; trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà là 300.000.000 đồng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, phát triển nhà.

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với nhà ở riêng lẻ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày đưa công trình vào sử dụng; trường hợp không xác định được ngày đưa công trình vào sử dụng thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày hoàn thành công trình được ghi trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Đối với vi phạm hành chính đang thực hiện thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm…