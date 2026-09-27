Hai em nhỏ tử vong khi tắm biển

Chiều 27/9, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ 2 em nhỏ tử vong khi tắm biển.

Hai nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h cùng ngày, 5 em nhỏ rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực bãi biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa. Trong lúc tắm, các em bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng cứu các nạn nhân. 3 em được đưa vào bờ an toàn, 2 em còn lại đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là T.V.R.T. (SN 2019) và L.D.H.K. (SN 2015), cùng ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 em cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Phan Rí Cửa tiếp tục xác minh.