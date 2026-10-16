Đội Việt Nam thắng dễ đại diện Brazil trong ngày đầu CKTG

MVK Esports chạm tay đối thủ sau loạt trận căng thẳng. Ảnh: Worlds 2026.

Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại (Worlds) 2026 đã chính thức diễn ra, quy tụ những đội tuyển hàng đầu từ các khu vực trên toàn thế giới. Trước khi bước vào vòng đấu chính, các đội chưa giành được suất trực tiếp phải cạnh tranh tại vòng Play-In để tìm kiếm cơ hội tiến vào vòng Swiss.

Trong ngày mở màn, MVK Esports có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại FURIA với tỷ số 3-0. Đại diện Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn qua từng ván, khép lại loạt Bo5 mà không để đối thủ Brazil giành được chiến thắng nào.

Ở ván đầu tiên, FURIA nhập cuộc tương đối tốt và tạo được lợi thế ban đầu. Đại diện Brazil giành ba mạng hạ gục trong pha giao tranh lớn, sau đó kiểm soát Baron để mở rộng sức ép lên bản đồ.

Tuy nhiên, khi FURIA lấy được Linh hồn Rồng Nước, đội tuyển Việt Nam đáp trả bằng Baron, sau đó tìm được cơ hội bắt lẻ trong rừng đối phương. MVK tận dụng bùa lợi để tiến thẳng vào đường giữa, phá hủy nhà chính và giành chiến thắng ván đầu.

Sang ván hai, hai đội liên tục trao đổi mạng hạ gục trong giai đoạn đầu. MVK dần chiếm ưu thế qua các pha giao tranh và kiểm soát khu vực hai cánh, tạo khoảng cách gần 5.000 vàng. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành Baron, mở rộng lợi thế lên gần 10.000 vàng trước khi kết thúc ván đấu, sau khi lấy thêm bùa lợi Baron thứ hai.

Ván 3 chứng kiến MVK nhập cuộc chủ động hơn hẳn. Đội tuyển nhanh chóng dẫn trước gần 4.000 vàng trước phút thứ 10, liên tục gây sức ép khiến FURIA gặp khó trong việc kiểm soát bản đồ. MVK lần lượt lấy các mục tiêu lớn, giành Baron rồi tiến công đồng thời trên hai đường. Sau một pha giao tranh thắng lợi với bốn mạng hạ gục, đội tuyển Việt Nam phá hủy nhà chính đối thủ, hoàn tất chiến thắng 3-0.

Ở trận đấu còn lại, Cloud9 khởi đầu áp đảo trước Karmine Corp. Đại diện Bắc Mỹ thắng ván đầu với tỷ số mạng hạ gục 20-1, trước khi KC cân bằng tỷ số loạt trận bằng chiến thắng 16-14 ở ván hai.

Cloud9 tiếp tục vượt lên dẫn 2-1 sau khi thắng ván 3 với tỷ số mạng hạ gục 22-5. Tuy nhiên, KC không để trận đấu kết thúc sớm. Đội tuyển châu Âu giành chiến thắng 15-6 ở ván 4, đưa loạt Bo5 vào ván quyết định.

Trong ván cuối, KC kiểm soát trận đấu tốt hơn và giành chiến thắng 17-8 sau hơn 31 phút, hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số chung cuộc 3-2. Kết quả giúp đội tuyển này tiến vào vòng tiếp theo của nhánh thắng.

MVK Esports giành vé tham dự Worlds 2026 với tư cách là hạt giống số 3 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (LCP) nhờ tích lũy điểm vô địch sau khi dừng bước ở vòng loại trực tiếp. Sau chiến thắng trước FURIA, MVK sẽ đối đầu Karmine Corp ở nhánh thắng. Trong khi đó, Cloud9 gặp FURIA ở nhánh thua trong trận đấu mang tính loại trực tiếp.