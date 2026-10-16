Lịch thi đấu vòng 3 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Trận đấu sớm nhất diễn ra ngày 16.10 trên sân Bà Rịa, nơi Bình Minh Sài Gòn (3 điểm) tiếp đón Quy Nhơn United (1 điểm). Cả hai đều cần chiến thắng để cải thiện vị trí sau những kết quả chưa ổn định.

CAND (trái) sẽ có trận đấu quan trọng với Hưng Yên tại vòng 3

Ngày 17.10, Lâm Đồng (0 điểm) gặp Đại học Văn Hiến (4 điểm) trên sân Đà Lạt. Đội chủ nhà hướng đến điểm số đầu tiên sau hai thất bại, trong khi Đại học Văn Hiến đang cho thấy sự chắc chắn với một trận hòa và một chiến thắng.

Cùng ngày, Thép Cần Thơ và Xuân Thiện Phú Thọ, đều có 1 điểm, sẽ đối đầu trong cuộc chiến tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Đặc biệt, Xuân Thiện Phú Thọ cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự sau thất bại 1-8 trước Hưng Yên.

Tâm điểm vòng đấu là màn so tài giữa CAND (3 điểm) và Hưng Yên (6 điểm). Hưng Yên đang thể hiện sức mạnh tấn công với 11 bàn sau hai trận, còn CAND cần củng cố hàng thủ sau thất bại 1-4 trước Khánh Hòa.

Nếu giành chiến thắng, CAND sẽ thu hẹp khoảng cách; ngược lại, Hưng Yên có cơ hội củng cố ngôi đầu.

Ngày 18.10, Khatoco Khánh Hòa (4 điểm) làm khách trên sân Long An (1 điểm). Sau chiến thắng 4-1 trước CAND, đội bóng phố biển hướng đến mục tiêu duy trì đà hưng phấn.

Trên sân Bà Rịa, TP.HCM (3 điểm) chạm trán Becamex TP.HCM (4 điểm) trong trận derby đáng chú ý. Cả hai đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để bám đuổi nhóm đầu.

Ở trận còn lại, Thái Nguyên (6 điểm) tiếp đón Huế (1 điểm). Với hai chiến thắng liên tiếp, đội chủ nhà có cơ hội nối dài mạch thắng, trong khi Huế cần nỗ lực để tạo bất ngờ.