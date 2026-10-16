Lisandro Martinez xin lỗi ban lãnh đạo Man United sau phát ngôn gây sốc

Ngày 15/10, Lisandro Martinez đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Man United để giải quyết những căng thẳng xuất hiện sau trận thua Atletico Madrid tại Champions League 2026-2027.

Theo Daily Mail, cuộc họp diễn ra tại trung tâm huấn luyện Carrington, với sự tham dự của Martinez, HLV Michael Carrick, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada.

Trung vệ Lisandro Martinez trong trận đấu với Man United.

Các bên đã trao đổi thẳng thắn về những phát biểu gây tranh cãi của trung vệ người Argentina, đồng thời thống nhất hướng giải quyết nhằm ổn định tình hình nội bộ.

"Hôm nay tôi đã gặp gỡ ban lãnh đạo câu lạc bộ và huấn luyện viên. Cuộc nói chuyện diễn ra rất tích cực, chúng tôi đã có thể trao đổi quan điểm và nói chuyện cởi mở về những gì đã xảy ra sau trận đấu hôm thứ ba", Martinez chia sẻ.

Đáng chú ý, cầu thủ sinh năm 1998 cũng chính thức gửi lời xin lỗi vì những phát biểu trước đó.

"Ai cũng biết tôi là người đầy nhiệt huyết và sống hết mình với bóng đá. Sự thất vọng vì thất bại đã khiến tôi bày tỏ cảm xúc của mình vào thời điểm và địa điểm có lẽ không phù hợp, vì điều đó tôi muốn gửi lời xin lỗi.

CLB của chúng ta thi đấu tốt nhất khi tất cả chúng ta đoàn kết, tôi nhận ra rằng những lời nói của tôi vào thời điểm đó đã không giúp ích gì cho điều đó", trung vệ người Argentina cho biết.

Martinez đồng thời khẳng định vẫn tin tưởng vào những người đang làm việc tại Man United và mong muốn toàn đội tập trung trở lại với mục tiêu cải thiện thành tích.

"Tôi biết rằng mỗi người ở Man United đều đang làm mọi thứ có thể để đạt được tham vọng chung của chúng ta, đó là mang lại thành công mà CLB và người hâm mộ xứng đáng có được.

Giờ đây, khi tình hình đã được giải quyết, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc cùng nhau giành chiến thắng", Martinez nhấn mạnh.

Theo BBC, Man United đã quyết định phạt tiền Martinez vì những phát biểu công khai nhắm vào ban lãnh đạo. Tuy nhiên, đội bóng sẽ không áp dụng án treo giò đối với cầu thủ này.

Man United chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, quyền quyết định Martinez có được ra sân ở những trận đấu tiếp theo hay không vẫn thuộc về HLV Michael Carrick.

Việc trung vệ người Argentina chủ động xin lỗi là bước đi đầy bất ngờ, bởi chỉ một ngày trước đó, anh vẫn giữ nguyên quan điểm về những lời chỉ trích hướng đến đội bóng.

Cụ thể, sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026-2027, Martinez đã công khai bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo Man United.

Trung vệ 28 tuổi cho rằng HLV Michael Carrick chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026.

Những phát biểu của Martinez trực tiếp hướng đến Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, người giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và bổ sung lực lượng cho đội chủ sân Old Trafford.

Thời điểm đó, Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được một chiến thắng sau 6 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Trong bối cảnh kết quả thi đấu không đáp ứng kỳ vọng, những lời chỉ trích công khai của Martinez càng khiến tình hình nội bộ Man United trở nên căng thẳng.

Theo lịch, Man United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Leeds vào ngày 18/10 tại vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Dù vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Quỷ đỏ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ này.