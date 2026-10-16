Vận động viên Cà Mau tham dự Thế vận hội trẻ 2026 tại Senegal

VĐV Phạm Văn Dương (sinh năm 2009) thi đấu môn vật bãi biển. Để giành vé đến ngày hội thể thao trẻ thế giới, Văn Dương đã xuất sắc vượt qua các trận đấu kịch tính tại vòng loại.

VĐV Phạm Văn Dương (bìa trái) đang tích cực tập luyện kỹ thuật thi đấu trên cát.

Văn Dương đang cùng các VĐV trong đoàn tham gia chương trình tập huấn tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Hà Nội) đến ngày 30/10.

Huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia Nguyễn Chí Thế cho biết: “Văn Dương đang tích cực tập luyện thể lực, kỹ thuật thi đấu trên cát, chuẩn bị tâm lý vững vàng để thể hiện bản lĩnh thể thao Việt Nam tại đấu trường quốc tế”.

VĐV Phạm Văn Dương (Cà Mau) xuất sắc đoạt Huy chương Vàng Giải vô địch và vô địch trẻ Vật bãi biển quốc gia tại Bắc Ninh.

Trong năm 2026, VĐV Phạm Văn Dương (Cà Mau) đã đoạt nhiều giải thưởng tại các giải đấu lớn như: Huy chương Đồng Giải vô địch Vật các lứa tuổi châu Á tại Đà Nẵng; Huy chương Vàng Giải vô địch và vô địch trẻ Vật bãi biển quốc gia tại Bắc Ninh. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng, mà còn tiếp thêm động lực cho Văn Dương tại Thế vận hội trẻ năm 2026, quyết tâm đem vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Theo công bố chính thức của Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC), Thế vận hội trẻ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31/10-13/11 tại Senegal, với sự tham gia của gần 2.700 VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới. 10 VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở các môn: Điền kinh, Taekwondo, bơi, xe đạp đường trường, cầu lông, Wushu và vật bãi biển./.