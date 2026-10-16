Cầu lông và bóng bàn Việt Nam mở màn tại Asian Para Games 2026

Theo lịch thi đấu, các VĐV sẽ tranh tài liên tiếp trong hai ngày 16 và 17.10, sau đó nghỉ 1 ngày trước khi bước vào lượt thi đấu tiếp theo từ ngày 19 đến 23.10. Đây cũng là giai đoạn cao điểm của đại hội, khi nhiều môn tiến hành các nội dung chung kết.

Văn Anh Tuấn là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tại đại hội. Ảnh: Anh Tuấn

Theo danh sách của Cục TDTT Việt Nam, đội tuyển cầu lông có 1 VĐV là Văn Anh Tuấn, trong khi đội tuyển bóng bàn có 2 tuyển thủ tham dự theo suất đặc cách. Ba VĐV sẽ mở màn hành trình tranh tài của đoàn Việt Nam, với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất.

Ở môn cầu lông, Văn Anh Tuấn đã chủ động làm quen điều kiện sân bãi tại Nhật Bản. Ngày 14.10, tay vợt Việt Nam tập luyện cùng VĐV của Nepal tại nhà thi đấu Gifu. Buổi tập giúp anh thích nghi với không gian thi đấu, điều chỉnh cảm giác cầu và duy trì trạng thái chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

Trong khi đó, hai tuyển thủ bóng bàn tập trung hoàn thiện kỹ thuật, duy trì thể lực và thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế. Trước khi lên đường, hai VĐV này đã tập huấn từ ngày 18.9 tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia (Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo đoàn Việt Nam, sức khỏe các VĐV được bảo đảm, các đội thích nghi tốt với thời tiết Nhật Bản và chưa ghi nhận trường hợp chấn thương cần can thiệp y tế.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm, các VĐV người khuyết tật Việt Nam hướng đến thành tích tích cực, đồng thời lan tỏa nghị lực, sự tự tin và khát vọng chinh phục trên đấu trường châu lục.