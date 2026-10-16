Saudi Arabia khẳng định Asian Cup 2027 vẫn diễn ra theo kế hoạch

Ngày 16/10, Ủy ban tổ chức Asian Cup 2027 cho biết công tác chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá châu Á vẫn diễn ra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Saudi Arabia làm dấy lên những câu hỏi về khả năng tổ chức các sự kiện thể thao lớn tại quốc gia này.

Các công nhân đang thực hiện công tác xây dựng tại Sân vận động Aramco, một trong những sân vận động chính dự kiến ​​sẽ đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Á AFC 2027, ở Khobar, Ả Rập Xê Út. Ảnh: REUTERS/Hamad I Mohammed.

Theo ban tổ chức, các hạng mục liên quan đến công tác tổ chức và vận hành giải đấu đều đang được triển khai đúng lộ trình, bao gồm chuẩn bị sân vận động, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ. Asian Cup 2027 hiện vẫn dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông khiến khả năng tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia được quan tâm. Trước đó, đã xuất hiện những lo ngại về khả năng giải đấu phải lùi thời điểm tổ chức một năm, sang năm 2028.

Ảnh: VFF

Hiện tại, ban tổ chức địa phương vẫn khẳng định công tác chuẩn bị đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức Asian Cup 2027 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm trong bối cảnh những lo ngại về an ninh chưa được giải quyết triệt để.