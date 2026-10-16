Vòng 4 V-League 2026/27: Tâm điểm Công an Hà Nội 'đại chiến' Hà Nội FC

Trận 'derby Thủ đô' giữa Công an Hà Nội (áo đỏ) và Hà Nội FC sẽ là tâm điểm ở vòng 4 V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vòng 4 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 19/10 với 7 cặp đấu, trong đó tâm điểm sẽ là trận “derby Thủ đô” trên sân Hàng Đẫy, nơi đội đầu bảng Công an Hà Nội (9 điểm) có màn tiếp đón đối thủ Hà Nội FC (3 điểm, xếp thứ 13).

Hai đại diện của bóng đá Thủ đô đang thể hiện phong độ trái ngược ở mùa giải mới. Công an Hà Nội đã toàn thắng ở sân chơi quốc nội kể từ đầu mùa, trong khi Hà Nội FC chỉ vừa mới “giải khát” bằng chiến thắng tối thiểu trước tân binh thăng hạng là Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất.

Tuy nhiên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trận “derby Thủ đô” vẫn hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những diễn biến kịch tính và khó lường. Hà Nội FC đã giải tỏa áp lực sau chiến thắng đầu tiên, nhưng chất lượng đội hình không còn được đánh giá cao như những mùa giải trước.

Trong khi đó, Công an Hà Nội vừa trải qua 90 phút đầy mỏi mệt ở đấu trường C1 châu Á hồi giữa tuần, do đó thể lực sẽ là bài toán với thầy trò huấn luyện viên Mano Polking.

Công an Hà Nội (áo đỏ) vừa phải nhận thất bại ở đấu trường Cúp C1 châu Á 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chiến thắng ở trận “derby Thủ đô” không chỉ là cuộc cạnh tranh giành 3 điểm, mà còn là lời khẳng định: với Công an Hà Nội sẽ là “đế chế” mới ở đấu trường quốc nội, trong khi Hà Nội FC là giá trị của một “tượng đài” tại sân chơi V-League.

Trong khi hai đại diện Thủ đô phải bước vào trận “quyết chiến” trên sân Hàng Đẫy, đội xếp thứ hai là Ninh Bình (7 điểm) sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón đối thủ ở nhóm cuối bảng xếp hạng là Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm, xếp thứ 12). Đây sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếp tục tích lũy điểm số ở những vòng đầu của V-League 2026/27.

Thể Công-Viettel (3 điểm, xếp thứ 9), đội bóng đang gây thất vọng với 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn đến sân của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (4 điểm, xếp thứ 7).

Ở vòng đấu mở màn V-League mùa giải mới, đội chủ sân Bình Dương đã giành chiến thắng trước một đại diện Thủ đô là Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Đây là lời cảnh báo đầy sức nặng với đoàn quân của huấn luyện viên Popov, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng áo lính đang không có phong độ tốt.

Hai đội bóng đang gây bất ngờ trên bảng xếp hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (6 điểm, xếp thứ 5) và Sông Lam Nghệ An (7 điểm, xếp thứ 3) sẽ có màn đối đầu ở trận “derby miền Trung.”

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao sau chiến thắng 3-1 ngay tại Hàng Đẫy trước Thể Công-Viettel ở vòng đấu trước, Trọng Hoàng cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục có điểm trước đội “hàng xóm” xứ Nghệ.

Hai “tân binh” của V-League mùa giải mới là Bắc Ninh (3 điểm, xếp thứ 10) và Thành phố Đồng Nai (0 điểm, xếp cuối bảng) sẽ có màn so tài ở vòng 4. Thắng lợi trước đối thủ trực tiếp sẽ là động lực của cả hai đội ở trận “chung kết ngược” trên sân Việt Yên.

Ở các cặp đấu còn lại, chủ nhà Thanh Hóa (6 điểm, xếp thứ 4) sẽ tiếp đón “cựu vương” Thép Xanh Nam Định (4 điểm, xếp thứ 6), trong khi Hải Phòng (3 điểm, xếp thứ 11) sẽ làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng (3 điểm, xếp thứ 8)./.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)