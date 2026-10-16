De Bruyne bị đẩy xa khung thành vì McTominay

Scott McTominay đá chính trước Villarreal và thường được Napoli bố trí cao hơn Kevin De Bruyne ở tuyến giữa.

Một chi tiết đáng chú ý xuất hiện trong thất bại 1-3 của Napoli trước Villarreal tại Champions League: Scott McTominay đá chính lần đầu kể từ khi trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu, còn Kevin De Bruyne phải hoạt động thấp hơn thường lệ.

Trên lý thuyết, Napoli có thêm hai tiền vệ hàng đầu trong cùng đội hình. Thực tế lại phức tạp hơn. Massimiliano Allegri muốn tận dụng khả năng xâm nhập vùng cấm của McTominay, đồng nghĩa De Bruyne phải lùi xuống nhận bóng và tham gia tổ chức nhiều hơn. Cách bố trí ấy đang tạo ra vấn đề mới cho cả De Bruyne lẫn Napoli.

McTominay cần khoảng trống mà De Bruyne từng sử dụng

McTominay không phải mẫu tiền vệ sáng tạo theo cách De Bruyne từng chơi ở Man City. Điểm mạnh của cầu thủ Scotland nằm ở khả năng di chuyển không bóng, tranh chấp và đặc biệt là những pha xâm nhập vùng cấm từ tuyến hai.

Napoli đã tận dụng rất tốt phẩm chất ấy. McTominay thường được đẩy lên cao, xuất hiện gần tiền đạo và tấn công những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương. Cách chơi này từng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất của Napoli.

Nhưng khi McTominay đá cao, một người khác phải lùi xuống.

Allegri đang đặt De Bruyne vào vai trò ấy. Trước Villarreal, tiền vệ người Bỉ thường nhận bóng sâu hơn, có lúc ngang hàng với các tiền vệ trung tâm còn lại thay vì xuất hiện thường xuyên quanh vùng cấm. talkSPORT cho biết Allegri muốn De Bruyne đá thấp để khai thác khả năng chuyền bóng, đồng thời tạo khoảng trống cho McTominay tiến lên.

Ý tưởng không thiếu logic. De Bruyne vẫn sở hữu khả năng chuyền dài và đưa bóng xuyên tuyến thuộc nhóm tốt nhất châu Âu, còn McTominay hiệu quả hơn khi được chạy vào vùng cấm thay vì đứng tổ chức.

Vấn đề nằm ở chỗ De Bruyne chưa thực sự thích nghi.

Trong phần lớn sự nghiệp đỉnh cao tại Man City, anh nguy hiểm nhất khi nhận bóng ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương. Từ vị trí ấy, De Bruyne có thể chọc khe, tạt sớm hoặc tự mình tiến sát vùng cấm. Nếu buộc phải nhận bóng cách khung thành thêm 20-30 m, mức độ nguy hiểm giảm đi rõ rệt.

Allegri nhiều lần tỏ ra không hài lòng khi De Bruyne không thực hiện đúng yêu cầu pressing trong thất bại 1-3 tại Champions League.

Trận gặp Villarreal cho thấy sự khó chịu ấy. Theo Gazzetta dello Sport, Allegri nhiều lần yêu cầu De Bruyne điều chỉnh vị trí và tham gia pressing, nhưng tiền vệ 35 tuổi không thực hiện đúng ý đồ. HLV Napoli tỏ ra tức giận bên đường biên, còn hai người trao đổi khá căng thẳng trong lúc đội bóng đang bị Villarreal ép sân.

Allegri sau trận cũng nói thẳng rằng một đội bóng sẽ gặp vấn đề nếu hàng tiền vệ không pressing hoặc không hỗ trợ phòng ngự đúng yêu cầu. Phát biểu không chỉ đích danh De Bruyne, nhưng xuất hiện ngay sau những hình ảnh căng thẳng giữa hai người.

Bài toán không phải chọn McTominay hay De Bruyne

Điều thú vị là chỉ một ngày trước trận, Allegri còn khẳng định các cầu thủ giỏi có thể chơi cùng nhau. Khi được hỏi trực tiếp về khả năng sử dụng McTominay bên cạnh De Bruyne, HLV người Italy nói ông không tin vào một đội hình cố định và muốn bố trí cầu thủ theo đặc điểm của từng trận đấu.

Trận Villarreal lại cho thấy ghép hai cầu thủ giỏi vào cùng đội hình không đồng nghĩa những phẩm chất tốt nhất của họ tự động cộng lại.

McTominay vừa trở lại sau thời gian dài vắng mặt và chưa đạt thể trạng tốt nhất. Anh bị thay ở phút 60 khi Napoli đang bị dẫn 1-2. De Bruyne tiếp tục ở lại sân, nhưng Napoli không cải thiện được thế trận và cuối cùng thua 1-3.

Thất bại càng đáng chú ý bởi chỉ vài ngày trước, De Bruyne vừa ghi hai bàn giúp Napoli thắng Frosinone 3-0 tại Serie A. Trong trận ấy, McTominay vào sân từ ghế dự bị sau phút 60, khi Napoli đã dẫn trước. De Bruyne được chơi tự do hơn và trở thành nhân vật quyết định trận đấu.

De Bruyne vừa ghi hai bàn vào lưới Frosinone khi McTominay chỉ vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai.

Hai trận liên tiếp tạo ra một sự đối lập khá rõ. Khi McTominay không đá chính, De Bruyne có nhiều khoảng trống hơn để tiến gần vùng cấm. Khi cả hai cùng xuất phát, Allegri phải phân chia lại nhiệm vụ và De Bruyne là người bị kéo xuống thấp.

Napoli vì thế đứng trước một bài toán khó hơn chuyện chọn ai đá chính.

Nếu để De Bruyne chơi cao, McTominay có thể mất khu vực anh khai thác tốt nhất. Nếu ưu tiên McTominay xâm nhập vùng cấm, De Bruyne phải chấp nhận lùi sâu và làm nhiều công việc phòng ngự hơn. Với một cầu thủ đã 35 tuổi, yêu cầu pressing liên tục cũng không phải giải pháp có thể sử dụng trong mọi trận.

Cựu trung vệ Raul Albiol trước trận Villarreal vẫn chọn De Bruyne là một trong những cầu thủ có thể quyết định cuộc đối đầu, cho thấy vị thế của tiền vệ người Bỉ chưa hề suy giảm. Nhưng chính trận đấu lại phơi bày câu hỏi Allegri phải giải quyết: làm cách nào để De Bruyne và McTominay cùng xuất hiện mà không khiến một trong hai mất đi điểm mạnh.

Napoli sở hữu một nghịch lý khá thú vị. McTominay trở lại giúp Allegri có thêm sức mạnh, khả năng tranh chấp và một cầu thủ cực kỳ nguy hiểm khi xâm nhập vùng cấm. Nhưng sự trở lại ấy cũng buộc ông phải điều chỉnh vị trí của cầu thủ sáng tạo nhất đội.

McTominay không trực tiếp đẩy De Bruyne khỏi đội hình. Anh đang làm điều khó chịu hơn với ngôi sao người Bỉ: chiếm đúng khoảng không gian mà De Bruyne cũng muốn sử dụng.

Napoli sẽ phải tìm cách giải quyết sự chồng chéo ấy. Nếu không, việc sở hữu hai tiền vệ tên tuổi có thể trở thành bài toán chiến thuật thay vì lợi thế như Allegri từng kỳ vọng.