Cole Palmer 'hủy diệt' IShowSpeed trước 2 triệu người xem

Cole Palmer hủy diệt streamer nổi tiếng IShowSpeed 18 bàn không gỡ trong tựa game EAFC 27. Ảnh: IShowSpeed

Tối 15/10, Cole Palmer, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea đã có màn so tài trực tiếp trong tựa game bóng đá EAFC 27 trên sóng livestream của streamer nổi tiếng IShowSpeed.

Sự kiện thu hút gần 2 triệu lượt xem, nhưng kết quả trận đấu đã khiến tất cả ngỡ ngàng. Cụ thể, tiền vệ người Anh đã "xé lưới" của IShowSpeed đến 18 lần và kết thúc trận đấu với tỷ số 18-0. Sau trận đấu, IShowSpeed gần như không thể nói nên lời. Streamer nổi tiếng tỏ ra rõ sự thất vọng về kết quả và không thể tin nổi mình lại bị áp đảo đến vậy.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi thậm chí còn không thể sút nổi một quả nào", IShowSpeed nói với kênh chat.

Palmer lập tức bật cười và cho rằng đây là cách để anh thể hiện sự tôn trọng với IShowSpeed bằng cách tập trung thi đấu. Nhiều người hâm mộ cũng cho rằng kết quả này cho thấy ngôi sao thuộc biên chế Chelsea đã thi đấu hết mình và không hề có sự khoan nhượng nào.

Thực tế, ngoài những màn trình diễn ấn tượng trên sân, Cole Palmer cũng là một game thủ có kỹ năng tốt trong EAFC.

Ngay khi phiên bản mới nhất được ra mắt, tiền vệ 24 tuổi này đã có hai tuần liên tiếp đạt thành tích toàn thắng 15-0 trong chế độ FUT Champions. Đây là mode game có độ khó cao nhất trong game, và là nơi quy tụ những game thủ chuyên nghiệp thi đấu.