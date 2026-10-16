Harry Kane có thể trở lại Premier League sau bước ngoặt tại Bayern Munich?

Theo Sky Sports, tiền đạo Harry Kane đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc với Bayern Munich về việc gia hạn hợp đồng đến năm 2029. Hai bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố chính thức. Nếu thương vụ được hoàn tất, chân sút sinh năm 1993 sẽ tiếp tục thi đấu tại Đức thay vì sớm trở lại bóng đá Anh.

Harry Kane chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Kể từ khi rời Tottenham Hotspur để gia nhập Bayern Munich vào mùa hè năm 2023, Kane nhanh chóng khẳng định vai trò chủ lực trên hàng công. Thống kê cho thấy, cầu thủ người Anh đã ghi 154 bàn sau 156 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng xứ Bavaria. Phong độ ổn định giúp tiền đạo này trở thành một trong những chân sút nổi bật nhất của bóng đá châu Âu.

Ở tuổi 33, Kane cùng gia đình được cho là hài lòng với cuộc sống tại Munich. Bản thân tiền đạo người Anh cũng từng chia sẻ rằng quá trình đàm phán với Bayern diễn ra tích cực và hai bên không còn cách xa thỏa thuận cuối cùng.

Không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn cao, Kane còn liên tục thiết lập những dấu mốc đáng chú ý tại Bundesliga. Đội trưởng của "Tam sư" trở thành cầu thủ đạt 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu, chỉ sau 98 lần ra sân. Thành tích này cho thấy khả năng thích nghi ấn tượng của tiền đạo người Anh sau khi chuyển đến môi trường bóng đá Đức.

Đội trưởng tuyển Anh là chân sút chủ chốt của Bayern Munich trong ba mùa giải vừa qua

Đóng góp của Kane cũng giúp Bayern duy trì sức mạnh trên hàng công và cạnh tranh các danh hiệu lớn. Khả năng dứt điểm đa dạng, chọn vị trí trong vòng cấm cùng kỹ năng liên kết lối chơi khiến tiền đạo này trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Trước khi chuyển đến Bayern Munich, Kane đã có nhiều năm thi đấu nổi bật trong màu áo Tottenham Hotspur. Anh ghi 213 bàn tại Premier League, hiện đứng sau Alan Shearer, người giữ kỷ lục với 260 pha lập công ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Harry Kane trong màu áo Tottenham Hotspur

Việc trở lại Premier League từng được xem là một khả năng đáng chú ý trong sự nghiệp của Kane, nhất là khi anh vẫn còn cơ hội tiến gần hơn đến kỷ lục của Shearer. Tuy nhiên, nếu hợp đồng với Bayern được kéo dài đến năm 2029, tiền đạo người Anh sẽ bước sang tuổi 36 khi thỏa thuận kết thúc. Khi đó, quỹ thời gian để trở lại Anh, thích nghi với một đội bóng mới và ghi thêm số bàn thắng cần thiết sẽ không còn nhiều.

Dù vậy, bản hợp đồng mới không đồng nghĩa Kane chắc chắn khép lại cánh cửa trở về Premier League. Những quyết định trong tương lai còn phụ thuộc vào phong độ, thể trạng, tham vọng cá nhân và điều khoản cụ thể trong hợp đồng với Bayern Munich.

Hiện tại, ưu tiên của Kane vẫn là duy trì hiệu suất ghi bàn và tiếp tục cạnh tranh danh hiệu tại Đức. Sau khi thỏa thuận gia hạn được ký kết, Bayern sẽ có thêm sự ổn định trên hàng công, trong khi người hâm mộ bóng đá Anh có thể phải chờ lâu hơn để biết liệu chân sút này có trở lại Premier League và tiếp tục cuộc đua với kỷ lục của Alan Shearer hay không.