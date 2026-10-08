Lời cảm tạ

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; các Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố trong cả nước; một số tổ chức, chức sắc tôn giáo; các đơn vị, tổ chức; họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia và bà con quê hương, xóm giềng, đồng nghiệp, bạn hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Xuân Khanh – nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Cán bộ Cam Ly, phường Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình tổ chức Lễ tang, nếu có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình kính mong được lượng thứ.