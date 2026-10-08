Lâm Đồng tăng cường định hướng, nâng cao hiệu quả thông tin báo chí

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, trong quý III/2026, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát định hướng chính trị, bảo đảm tôn chỉ, mục đích; thông tin phản ánh khá toàn diện, trung thực, sinh động về tình hình Lâm Đồng sau sáp nhập, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng duy trì ổn định hoạt động trên 4 loại hình báo chí; bảo đảm thời lượng, tần suất phát hành, phát sóng. Các chuyên trang, chuyên mục tiếp tục được duy trì; việc cung cấp thông tin trên báo điện tử, nền tảng số và mạng xã hội có chuyển biến tích cực.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về công tác quản lý nhà nước về báo chí

Đối với báo chí Trung ương và ngoài tỉnh, hiện có 13 cơ quan đặt văn phòng đại diện, 36 cơ quan đăng ký hoạt động với khoảng 150 phóng viên thường trú trên địa bàn. Hoạt động tác nghiệp cơ bản ổn định, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và định hướng dư luận xã hội.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động báo chí. Qua rà soát từ ngày 26/8 - 8/10, có 90 tin, bài phản ánh về sạt lở, mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó có 3 tin, bài còn hạn chế về cách đặt tiêu đề và nội dung phản ánh.

Một số vụ việc được khai thác với tần suất khá dày, có nội dung thiên về phản ánh vụ việc, chưa thể hiện đầy đủ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong ứng phó, khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Minh Cang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin và Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng lưu ý việc thực hiện các quy định theo Thông tư số 13/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về điều kiện, hoạt động, hồ sơ thông báo thành lập cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú và mẫu giấy giới thiệu khi hoạt động nghiệp vụ báo chí cần được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trung tá Nguyễn Đức Cảnh, cán bộ Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động trong quý III; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quý IV/2026, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, trong đó có Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong cung cấp, định hướng và xử lý thông tin, góp phần bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.