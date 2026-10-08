Dân Quảng Ngãi bế lợn 'chạy' lũ, nhiều khu vực phía Nam Đà Nẵng ngập sâu

Nhiều khu vực ở phía Nam của Đà Nẵng ngập sâu.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cho biết từ 11h đến 13h ngày 8/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa một số nơi như sau: Tam Trà 107mm, Xuân Bình 95mm, Tam Kỳ 92mm. Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đang ở dưới báo động 1.

Mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, chìm trong biển nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã được huy động để theo dõi, phân luồng và hướng dẫn người dân qua các khu vực ngập nước, nhằm đảm bảo an toàn.

Tại xã Núi Thành, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ông Hoàng Châu Sơn - Chủ tịch UBND xã Núi Thành - cho biết nước bắt đầu dâng nhanh từ khoảng 11h ngày 8/10, gây ngập tại nhiều thôn. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng hỗ trợ sơ tán học sinh tại điểm trường ngập sâu ở xã Núi Thành. (Ảnh: Q.C)

Trong khi đó, tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 8/10, nhiều hộ dân ở các khu dân cư số 2, 3 và 13, thôn Đông Lỗ vẫn bị ngập sâu. Nước bắt đầu dâng nhanh từ đêm 7/10, tràn vào nhà khiến người dân phải khẩn trương kê cao bao lúa, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Vạn Tường đã huy động Công an xã, lực lượng Quân sự phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đến các điểm ngập sâu hỗ trợ người dân.

Các lực lượng tập trung giúp người dân di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến những vị trí cao ráo, an toàn.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, nhất là tại những khu vực trũng thấp và các điểm ngập sâu. Phương án di dời người dân đã được chuẩn bị, sẵn sàng triển khai nếu nước tiếp tục dâng.