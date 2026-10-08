Hoàn Kiếm: Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn và Chủ tịch UBND phường Trịnh Hoàng Tùng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Ngô Hồng Thủy đã công bố quyết định của HĐND phường về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Theo đó, UBND phường sẽ có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hồng Trang đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp Ngô Thị Thanh Hòa thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo phường đã tin tưởng, xem xét, giao nhiệm vụ. Đây là niềm vui, niềm vinh dự đối với mỗi cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước tổ chức, tập thể và nhân dân. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo phường; sự phối hợp, chia sẻ của các phòng, ban, đơn vị; đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức trong phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn đề nghị UBND phường, các phòng chuyên môn và các đồng chí lãnh đạo, quản lý vừa được bổ nhiệm khẩn trương ổn định tổ chức, tuyệt đối không để việc sắp xếp bộ máy làm gián đoạn công việc.

UBND phường sẽ có 5 phòng chuyên môn từ 8-10-2026. Ảnh: PV

Ngay sau hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu các đồng chí phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nhiệm vụ đang triển khai. Khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đặc biệt, người đứng đầu phải thực sự là trung tâm đoàn kết, chủ động tổ chức công việc, dám chịu trách nhiệm và không để xuất hiện khoảng trống, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn nhấn mạnh, phải lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ nhân dân làm thước đo hoạt động của bộ máy mới. Mọi thủ tục hành chính, mọi công việc thuộc thẩm quyền phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định; không để người dân, doanh nghiệp phải chịu bất kỳ sự phiền hà hay gián đoạn nào do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.