100% đảng viên xã Tiên Phước cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình các mặt công tác của Đảng ủy xã Tiên Phước. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng tại xã Tiên Phước ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ xã kết nạp 31 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu năm; trao Huy hiệu Đảng cho 65 đảng viên và hoàn thành kiện toàn các tổ chức đảng sau khi sắp xếp thôn, trường học.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong Đảng được đẩy mạnh với 100% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử và 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, toàn xã hiện đạt 5/10 tiêu chí, 37/47 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Địa phương phát triển được 18 sản phẩm OCOP (gồm 16 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao). Đáng chú ý, sản phẩm hạt tiêu Tiên Phước được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước”. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 283,2 tỷ đồng, bằng 104,88% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 51 tỷ đồng.

100% chi bộ tại xã Tiên Phước tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (áo tím) tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 10/2026 tại Chi bộ thôn Địch Tây (xã Tiên Phước). Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Xã tổ chức thành công lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất năm 2026, vinh danh 78 cá nhân có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt 82,81%, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình “5 không, 3 có, 4 an” lan tỏa sâu rộng tại 15/15 thôn, góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xã Tiên Phước sẽ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời tiếp tục xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vườn, trang trại gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.