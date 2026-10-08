Phú Thọ: Trao quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Đại đức Thích Đạo Ngộ, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026–2031

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Phân ban Ni giới tỉnh và đại diện chính quyền tỉnh.

Tại hội nghị, đại chúng cùng nhìn lại chặng đường hoạt động Phật sự của Ni giới tỉnh Phú Thọ. Sau thời gian sáp nhập theo chủ trương của Nhà nước và Giáo hội, dưới sự chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo, sự hòa hợp thanh tịnh của chư Ni và sự hộ trì của Phật tử, Phân ban Ni giới tỉnh đã nỗ lực không ngừng trong công tác tu học, hoằng pháp, từ thiện xã hội và các hoạt động Phật sự khác, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ni sư Thích Đàm Nhã đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Sư cô Thích Đàm Hội, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của Ni giới và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới của Ni giới.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Đạo Ngộ, Ủy viên Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, Ni sư Thích Đàm Nhã, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Ni sư Thích Đàm Khang đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ni sư Thích Đàm Nhã phát nguyện cùng chư Ni trong tỉnh đoàn kết, hòa hợp, tinh tấn tu học, phụng sự Tam bảo, hoằng dương Chính pháp và tích cực tham gia các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội.

Ni trưởng Thích Đàm Lan Ni, đại diện Phân ban Ni giới Trung ương ban đạo từ

Đại diện chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Thích Đàm Lan, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương đã ban lời huấn từ đến Ni giới tỉnh Phú Thọ.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm ban đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ chỉ đạo, sách tấn tân Phân ban Ni giới tiếp tục tinh tấn tu học, đoàn kết, hòa hợp và hoàn thành tốt các Phật sự trong nhiệm kỳ mới.