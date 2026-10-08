Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. (Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Chiều 7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Phúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh việc ông Trần Văn Phúc được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp của đồng chí trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong muốn trên cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Phúc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.