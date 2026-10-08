Nước sông Hương vượt báo động 1, Huế kích hoạt 55 trạm đo mưa tự động cảnh báo thiên tai

Ngày 8/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế thông tin, những ngày qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến 200-400 mm. Tại nhiều điểm đã ghi nhận lượng mưa rất cao như đỉnh Bạch Mã 708 mm, Giang Hải 656,6 mm, cảng Chân Mây 514,2 mm, Tư Hiền 477,6 mm và Lộc Tiến hơn 450 mm…

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND TP Huế đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn và vận hành các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn.

Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long hiện đã đạt +1,05 m, vượt báo động 1 khoảng 0,05 m. Trên sông Bồ, mức nước tại trạm Phú Ốc ở mức +1,37 m, còn dưới báo động 1 khoảng 0,13 m.

Theo tin dự báo Đài Khí thượng thủy văn TP Huế, từ ngày 8 đến 10/10, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực phía nam thành phố phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm; vùng đồng bằng, trung du và ven biển phía bắc từ 100-220 mm, có nơi trên 300 mm. Tại các xã vùng núi phía tây, lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi vượt 250 mm.

Cảnh báo, từ ngày 10 - 11/10, ở Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nơi mưa rất to và sau đó giảm dần từ ngày 12/10.

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các xã A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Nam Đông, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô. Các khu vực thấp trũng ven sông và đô thị trung tâm TP Huế cũng đối mặt nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

TP Huế “kích hoạt” 55 trạm đo mưa tự động để cảnh báo thiên tai.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, nhằm bảo đảm thông tin quan trắc được duy trì liên tục, phục vụ theo dõi, cảnh báo và ứng phó với mưa lũ, ngập lụt. Qua đó, TP Huế đã lắp đặt 55 trạm đo mưa tự động Vrain, 4 máy đo tốc độ gió, 10 trạm giám sát ngập lụt và 7 trạm quan trắc mực nước trên các sông Hương tại trạm Dã Viên, trạm Tứ Phú ở sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truồi và sông Bù Lu…

Theo đó, hệ thống được kết nối, tích hợp và công bố trên Website, ứng dụng Vrain trên điện thoại thông minh, đồng thời kết nối với nền tảng Hue-S.

Qua đó, dữ liệu mưa, mực nước và ngập lụt được cập nhật, chia sẻ kịp thời, giúp các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, tổ chức và người dân chủ động theo dõi diễn biến thiên tai và triển khai các biện pháp ứng phó.

Đoạn qua đập tràn Thủ Lễ trên tuyến Tỉnh Lộ 4, xã Quảng Điền nước đã tràn qua khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại trên địa bàn, đặc biệt đoạn qua đập tràn Thủ Lễ trên tuyến Tỉnh Lộ 4, xã Quảng Điền nước đã tràn qua khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Tại ngầm Ông Đủ trên tuyến Tỉnh lộ 25B, phường Phú Bài nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm ngập sâu khoảng 0,6m, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng việc đi lại của 34 hộ dân và học sinh trong khu vực.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND TP Huế đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn và vận hành các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn và yêu cầu các đơn vị quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình vận hành, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước và khả năng tiếp nhận nước của hồ.

Qua đó, đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.