Tây Ninh xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ đọc lệnh bắt đối tượng. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã chủ động thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự” giai đoạn 2026-2030, nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, thực chất và hiệu quả, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các cấp, ngành tập trung xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc thực hiện nhiệm vụ "Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự" phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích; bám sát Bộ Tiêu chí, đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ những tiêu chí còn hạn chế để tập trung khắc phục.

Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh cũng định hướng rõ chuyển đổi phương thức quản lý trong giai đoạn mới. Lực lượng Công an cấp xã cần nâng cao năng lực nắm, phân tích, dự báo tình hình và chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa; từng bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị an ninh, trật tự dựa trên dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cơ quan chức năng tỉnh tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc lấy hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và chất lượng phục vụ nhân dân làm tiêu chí hàng đầu, đồng thời quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an cấp xã phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Tây Ninh đã đề ra lộ trình triển khai chi tiết cho từng năm trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu xây dựng đạt chuẩn kiểu mẫu cho ít nhất 20% Công an cấp xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Danh sách các đơn vị cấp xã được lựa chọn triển khai đợt đầu bao gồm xã Cần Giuộc, xã Đông Thành, xã Vĩnh Hưng và phường Bình Minh.

Đến năm 2027, Tây Ninh đặt mục tiêu lũy kế đạt ít nhất 70% Công an cấp xã tại địa bàn trọng điểm, phức tạp và xây dựng ít nhất 25% Công an cấp xã tại địa bàn không trọng điểm đạt kiểu mẫu. Sang năm 2028, toàn tỉnh phấn đấu đạt lũy kế 100% Công an cấp xã tại địa bàn trọng điểm, phức tạp và ít nhất 50% Công an cấp xã tại địa bàn không trọng điểm.

Năm 2029, tỉnh tiếp tục nâng tỷ lệ lũy kế lên ít nhất 75% Công an cấp xã đạt danh hiệu kiểu mẫu. Mốc hoàn thành toàn diện được ấn định vào năm 2030 với mục tiêu lũy kế 100% Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí kiểu mẫu về an ninh, trật tự.

Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự xã tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho nhân dân. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Để hoàn thành lộ trình này, tỉnh chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và nhân dân. Địa phương chú trọng quan tâm bố trí, huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện cần thiết cho Công an cấp xã.

Việc xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu được gắn kết chặt chẽ với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ban Chỉ đạo 138 cấp xã có trách nhiệm cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và phân công trách nhiệm theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm." Trong đó, lực lượng Công an cấp xã đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện.

Nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công an tỉnh phối hợp với các ngành thành viên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả tại các xã, phường, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn ở các tiêu chí về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Bên cạnh việc khen thưởng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, tỉnh sẽ chấn chỉnh các địa phương triển khai hình thức, thiếu quyết liệt hoặc không bảo đảm chất lượng. Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân, lan tỏa những gương "người tốt, việc tốt" và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân./.