Nhận định Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10: Không Ronaldo, Haaland có đòi nợ được 'Bồ'?

Nhận định trước trận Bồ Đào Nha vs Na Uy

Dưới thời HLV Jorge Jesus, Bồ Đào Nha khởi đầu Nations League hoàn hảo với 3 trận thắng, 9 điểm và dẫn đầu bảng 4 với khoảng cách 6 điểm. Nhà đương kim vô địch, đội từng đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở chung kết mùa 2024/25, đang hướng tới chức vô địch thứ ba, kỷ lục của giải đấu này. Một chiến thắng trên sân Estadio do Dragao tối nay có thể giúp họ cầm chắc suất vào tứ kết khi vẫn còn hai lượt trận.

Tuy nhiên, hành trình ấy không hề yên ả. Cristiano Ronaldo đã rời trại tập trung giữa đợt hội quân sau những bất đồng với Jesus và nhiều khả năng sẽ không trở lại đội tuyển. Theo Portugoal, HLV Jesus được cho là đã chìa cành ô liu cho Ronaldo, nhưng chưa rõ mối quan hệ có thể hàn gắn.

Trong buổi họp báo, ông nói Ronaldo là biểu tượng của đội tuyển và sẽ có nhiều thời gian để bàn chuyện này sau trận. Bruno Fernandes cũng cho biết anh đã nói chuyện với đàn anh và khẳng định Ronaldo mãi là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha (áo sáng) đang có nhiều vấn đề hậu trường sau vụ Ronaldo rời đội.

Ở chiều ngược lại, Na Uy đang rơi vào khủng hoảng nhỏ. Đội bóng của HLV Stale Solbakken thắng Đan Mạch 3-2 ở trận mở màn, nhưng sau đó thua liên tiếp Bồ Đào Nha và Xứ Wales (1-2), và tụt xuống thứ ba với 3 điểm.

Đây là lần đầu tiên Na Uy dự League A, sau khi vào tới tứ kết World Cup 2026, nên họ không muốn mùa giải này trượt dốc. Trận đấu còn quan trọng với việc hai lượt trận tháng 11 của họ sẽ là các cuộc đối đầu với Xứ Wales và Đan Mạch, nên một kết quả tốt tối nay sẽ giúp họ có thêm sự tự tin.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Na Uy

Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 nhờ bàn của João Félix, rồi đánh bại Na Uy 2-1 ở Oslo. Félix mở tỷ số, Erling Haaland gỡ hòa ngay sau giờ nghỉ, nhưng Gonçalo Ramos nhanh chóng ghi bàn quyết định sau sai lầm của thủ môn Orjan Nyland chỉ ba phút sau đó.

Ở Copenhagen, đội khách thắng Đan Mạch 4-2 với các bàn của Cancelo, Ramos, Vitinha và Félix, người vào sân từ ghế dự bị để ấn định chiến thắng. Như vậy, Félix đã ghi bàn ở cả ba trận dưới thời Jesus, còn Ramos có bàn thắng ở hai trận gần nhất.

Trận thua ở Oslo là điều khiến Na Uy tiếc nuối nhất. Họ có chỉ số xG là 2,52, so với 1,04 của Bồ Đào Nha, nhưng vẫn thất bại. Sau đó, tại Cardiff, Oscar Bobb mở tỷ số cho Na Uy, nhưng Torbjorn Heggem bị truất quyền thi đấu sau khi Xứ Wales gỡ hòa, và đội khách dù đá với 10 người vẫn không tránh được thua 1-2. Đó là hai thất bại liên tiếp mà Solbakken muốn chấm dứt.

Bồ Đào Nha (trái) không ngán các đối thủ Bắc Âu.

Về lịch sử đối đầu, hai đội gặp nhau lần đầu năm 1966, và Bồ Đào Nha chiếm ưu thế tuyệt đối với 9 trận thắng, 2 hòa, chỉ thua 1 trong 12 lần chạm trán. Họ đã thắng ba lần gần nhất, trong đó có trận ở Oslo. Dù vậy, Jesus không hề chủ quan.

Ông gọi Na Uy là một trong năm đội mạnh nhất châu Âu, thừa nhận đội của mình thua kém về thể hình khi đối thủ có 5 cầu thủ cao từ 1m88 đến 1m90, và nhấn mạnh Bồ Đào Nha có lợi thế về tốc độ cũng như kỹ thuật. Solbakken cũng nói 60 phút đầu ở Oslo là một trong những thời điểm hay nhất của Na Uy trước Bồ Đào Nha, và ông hy vọng đội sẽ lặp lại, dù biết đối thủ chắc chắn sẽ có phương án khác.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Na Uy

Bồ Đào Nha vắng Ronaldo, nên Gonçalo Ramos nhiều khả năng giữ vị trí trung phong sau hai trận liên tiếp ghi bàn. Félix đã hồi phục, theo Jesus, và dự kiến trở lại đội hình xuất phát, đá lùi sau Ramos.

Pedro Neto đã có ba trận đá chính nhưng bị Jesus cảnh báo về tình trạng thể lực, nên Bruno Fernandes nhiều khả năng được đẩy sang cánh phải với quyền di chuyển vào trung lộ. Jesus cũng cho biết sẽ thay một số cầu thủ vì những người chơi nhiều phút nhất đang đứng trước nguy cơ chấn thương.

Francisco Conceição dính chấn thương nhẹ ở Oslo, vắng mặt ở Copenhagen và chỉ có thể là phương án dự bị. Ở hàng thủ, Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga và Nuno Mendes dự kiến tiếp tục đá chính trước Diogo Costa.

Haaland sẽ là mối đe dọa thường trực với hàng thủ Bồ Đào Nha.

Na Uy gặp vấn đề lớn hơn ở hàng phòng ngự khi Heggem bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ ở Cardiff. Marcus Pedersen có thể được bố trí vào trung tâm hàng thủ. Solbakken cũng xác nhận Nyland, người mắc lỗi dẫn đến bàn thua ở Oslo, sẽ nhường chỗ cho Egil Selvik trong khung gỗ. Ở hàng công, Martin Odegaard vẫn là trung tâm sáng tạo, còn Bobb, Antonio Nusa và Andreas Schjelderup đảm nhận vai trò gây đột biến bên hành lang cánh.

Dĩ nhiên, tâm điểm vẫn là Erling Haaland, người đã ghi 65 bàn sau 58 trận cho đội tuyển. Chân sút đang khoác áo Man City khó có đất diễn ở Xứ Wales, nhưng đã ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha ở Oslo và luôn là mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào. Sẽ rất khó để đội chủ nhà ngăn Haaland ghi bàn. Nhưng cũng chẳng dễ để Na Uy biến bàn thắng (nếu có) ấy thành chiến thắng chung cuộc.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Na Uy Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Fernandes, Vitinha, Palhinha, Leão; Félix; Ramos Na Uy: Selvik; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2 - 1 Na Uy