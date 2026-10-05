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Thống kê trận đấu Wales U19 0-0 Northern Ireland U19: Trận hòa không bàn thắng

Wales U19 và Northern Ireland U19 chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-wales-u19-0-0-northern-ireland-u19-tran-hoa-khong-ban-thang-467943.html